Рим, 12 февраля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Новый вирус, действующий исключительно в Италии, хакеры спрятали в изображении Марио, заявил специалист компании Bromium Мэтью Ровен. Об этом сообщается на сайте компании.

geralt Хакеры

Злоумышленники спрятали новый вирус в электронную квитанцию об оплате, при открытии которой и включении макросов на экране компьютера появляется популярный компьютерный герой Марио.

После этого скрипт извлекает из картинки вредоносный код, который скачивает на компьютер вирус GandCrab. Интересно, что вирус рассчитан только на Италию. В других странах вирус не активируется. Заразить ПК можно, открыв электронное письмо с вредоносным вложением.

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