Москва, 12 февраля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает принять закон о национализации ретейлинговых сетей, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Торговые сети все в руках иностранцев. Их нужно тоже национализировать. Мы тоже этот закон примем — закон о национализации торговых сетей», — заявил Жириновский.

Депутат Госдумы возмущен тем, что вся прибыль от торговли идет за границу, а не остается в России.

«Огромные торговые сети по всей стране, владельцы — иностранцы. Вся прибыль идет за границу. Что они делают? У нас торгуют, а деньги идут за границу», — указал Жириновский.