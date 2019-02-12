Абу-Даби, 12 февраля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов объявил, что в декабре 2018 года с рынка была изъята избыточная ликвидность, которая оценивается в 12,3 миллиарда дирхамов (3,5 миллиарда долларов США). Причиной появления избыточной денежной массы является значительный рост рынка депозитных сертификатов, объем которого за календарный месяц увеличился на 14 миллиардов дирхамов и достиг 139 миллиардов дирхамов ОАЭ. Ведущее информационное агентство Арабских Эмиратов WAM сообщает, что политика банка нацелена на поддержание стабильного экономического роста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В опубликованном заявлении Центробанк отметил, что изъятие ликвидности является одним из инструментов кредитно-денежной политики государства и вызвано необходимостью обеспечения устойчивого роста национальной экономики. Сообщается, что Центральный банк ОАЭ намерен продолжать осуществление деятельности по контролю за движением денежных средств в стране.

Стоит отметить, что ранее в ОАЭ уже была отмечена избыточная денежная ликвидность в банках, что стало поводом для изъятия излишков и сокращения остатка депозитных сертификатов в первом квартале 2018 года. Полученные средства были направлены на развитие социальной инфраструктуры и поддержание роста национальной экономики.