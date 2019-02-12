Астана, 12 февраля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Казахстане более 12% жильцов жилых домов отказались от осмотра печного оборудования, заявил министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов, сообщает 12 февраля агентство «КазТАГ».

Кабанов Николай Михайлович. Народная учительница

По его словам, 9 и 10 февраля сотрудники экстренных служб провели профилактические мероприятия в 107 тыс. частных жилах домах во всех регионах республики.

Во время проверок было выявлено около 49 тыс. нарушений. Министр отметил, что жильцы более 13 тыс. домов отказались от осмотра печного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенное внимание властей Казахстана к теме противопожарной безопасности вызвал пожар в Астане, в результате которого погибли пятеро детей. В настоящее время в столице республики экстренные службы бесплатно устанавливают датчики угарного газа и дыма в частных жилых домах.