Хьюстон, США, 12 февраля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Многие советуют президенту США завести собаку, рассказал Дональд Трамп на своем выступление перед жителями Техаса во время поездки по этому штату. Зрители с восторгом выслушали рассуждение Трампа о домашних питомцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Вы же любите своих собак, да? Я бы тоже был не против, но у меня совсем нет времени… Как бы я выглядел, идя по Белому дому с собакой на поводке? Мне многие говорят, что я должен завести собаку. Спрашиваю — почему? Потому что это хорошо политически».

В этот момент кто-то из зрителей выкрикнул «Обама!».

"А, да, у Обамы была собака, точно, ‑ и без всякой паузы перешел к другому вопросу, — обе партии должны работать вместе, чтобы в конце концов создать безопасную систему иммиграции. Американцы ждали достаточно долго».

Напомним, президент США Дональд Трамп допускает начало очередного «шатдауна» в самом скором времени в случае, если вопрос со строительством пограничной стены останется без движения. Вице-президент Майк Пенс также подчеркнул, что не может гарантировать, что второй «шатдаун» не случится снова после 15 февраля, если Конгресс не придет к сделке с Белым домом.