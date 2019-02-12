Триполи, 12 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Члены Африканского союза призвали международное сообщество провести в июле 2019 года глобальную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии, сообщает 12 февраля Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Целью подобного саммита должно стать проведение всеобщих выборов в раздираемом гражданской войной государстве в октябре 2019 года, на которых будет избран президент страны, а также ее парламент.

Напомним, гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда вооруженные силы НАТО начали наносить удары по позициям военных, преданных лидеру страны Муаммару Каддафи.

После убийства Каддафи НАТО покинуло страну, оставив ее на произвол судьбы. В ходе возникших противоречий, вызванных вакуумом власти, государство фактически раскололось на несколько анклавов.