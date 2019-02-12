Лондон, 12 февраля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В четвертом квартале 2018 года рост внутреннего валового продукта Великобритании по сравнению с предыдущими тремя месяцами замедлился до 0,2% против 0,6 в июле — сентябре. Согласно предварительным данным Национального статистического управления, в годовом выражении ВВП вырос на 1,3% в октябре 3 декабре. Кварталом ранее рост составил 1,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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При этом эксперты отмечают, что темпы повышения обоих показателей были минимальными с января — марта 2018 года, сообщает Reuters. Отмечается, что в 2018 году в целом рост экономики снизился до самого низкого уровня с 2012 года — 1,4% по сравнению с 1,8% в 2017 году.

Главными причинами ослабления роста стали внешняя торговля и сокращение инвестиций бизнеса. Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) остается основным риском и фактором неопределенности, который уже отрицательно сказался на инвестициях.

Добавим, что на прошлой неделе Банк Англии ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год с 1,7% до минимальных за 10 лет 1,2%. В январе — марте ЦБ ожидает подъёма на 0,2% относительно предыдущих трёх месяцев. После публикации статистических данных курс фунта стерлингов снизился к доллару США на 0,3% — до $1,2904 за фунт. Британский фондовый индекс FTSE 100 поднялся на 0,9%.

В 2019 году Банк Англии прогнозировал экономический рост не более чем на 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания намерена выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.