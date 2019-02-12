Сеул, 12 февраля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель проводит тестирование KIA китайской версии K3. У автомобиля, выпущенного специально для Поднебесной, будет не менее трех двигателей, 12 февраля сообщает avtonovostidnya.ru

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Как уверяют эксперты, «китайская» версия KIA Cerato будет существенно отличаться от других версий автомобиля.

Попавшие в сеть фото раскрывают некоторые детали об автомобиле. Новинка получит увеличенную решетку радиатора, агрессивные бамперы, переработанную головную оптику и задние фары с LED-матрицами. Среди новшеств модели — доработанный блок управления климатом в салоне и обилие хромированных вставок.

По предварительной информации, в Поднебесной KIA K3 поступит на рынок как минимум с тремя моторами: двумя «турбочетверками» на 1,4 и 1,6 литра (130 и 190 л.с. соответственно) и 1,5-литровым «атмосферником». Машина будет оснащена 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Продажа новинки в Китае намечена на лето 2019 года. Цена на KIA Cerato пока неизвестна.

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