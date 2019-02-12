Чита, 12 февраля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Депутаты Забайкальского Законодательного собрания сразу в двух чтениях намерены принять законопроект «О реализации на территории Забайкальского края отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации» на предстоящей февральской сессии. Об этом сказано в официальном сообщении регионального парламента.

Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

По мнению народных избранников, разрешить забайкальцам круглогодично и практически без ограничений собирать валежник требуют не только соответствующие поправки в Лесной кодекс, вступившие в действие с 1 января 2019 года, но и объективная ситуация.

«В прошлом году был очень высокий травостой, сейчас погода стоит сухая, плюс ко всему валежник. Если в марте снег не упадет, как в прошлом году, вы представляете, что будет в пожароопасный период? Мы будем гореть, как шведы под Полтавой. Скорейшее принятие закона позволит нам обеспечивать пожарную безопасность, санитарную очистку леса и нужды населения, которое не имеет материальной возможности для заготовки дров. Нам важно, чтобы собирать валежник разрешили уже сегодня», — заявила на депутатской встрече глава Кыринского района Любовь Сакияева.

По данным представителя регионального министерства природных ресурсов Максима Суворова, за основу забайкальского законопроекта о сборе валежника разработчики хотели было взять опыт Московской области, но быстро поняли, что для Забайкалья он трудноприменим, поскольку исключает возможность рубки и пиления валежника. Тогда краевое министерство обратилось к опыту соседней Бурятии, где законодательно определены не только правила, но и места сбора валежника. Но и с таким вариантом депутаты не согласились.

«Мы не можем ограничивать места заготовки. Для собственных нужд люди могут собирать валежник где угодно. Это равносильно заготовке дикоросов — идешь и собираешь», — уверен председатель комитета комитета по аграрной политике и природопользованию заксобрания Михаил Якимов.

В итоге народные избранники решили подготовить законодательную инициативу самостоятельно, исходя, по словам зампреда парламентского комитета Анатолия Вершинина, «из интересов людей и здравого смысла».

«В Пензе и Тульской области определено, что собирать валежник можно только вручную, без использования рубочного инструмента, пил и сучкорезов. В Тверской области пошли еще дальше, установив, что длина палок для сбора валежника должна составлять не более одного метра. Такой подход вызывает у людей справедливое негодование. Нам всем, от кого этого решение зависит, надо проявить здравый смысл. Ситуация горячая, затягивать с принятием закона непозволительно», — убежден депутат.

Поэтому забайкальские авторы законопроекта решили отменить практически все ограничения на сбор валежника (его можно будет собирать круглый год за исключением пожароопасных периодов, когда на посещение леса вводится запрет).

«Также в законопроекте будет введено понятие валежника. Его своим приказом утвердило Минприроды России. В частности, определено, что при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, а также при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале», — пояснили забайкальские законодатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий гражданам РФ собирать в лесу валежник. В начале февраля глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») был вынужден обратиться к региональным властям с призывом не ограничивать людей в его сборе. По итогам мониторинга выяснилось, что в Бурятии, Краснодарском крае, Пензенской области, Тульской области, Тверской области, Иркутской области попытались ввести для населения дополнительные ограничения.