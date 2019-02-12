Чита, 12 февраля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Депутаты Забайкальского Законодательного собрания сразу в двух чтениях намерены принять законопроект «О реализации на территории Забайкальского края отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации» на предстоящей февральской сессии. Об этом сказано в официальном сообщении регионального парламента.

Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

По мнению народных избранников, разрешить забайкальцам круглогодично и практически без ограничений собирать валежник требуют не только соответствующие поправки в Лесной кодекс, вступившие в действие с 1 января 2019 года, но и объективная ситуация.

«В прошлом году был очень высокий травостой, сейчас погода стоит сухая, плюс ко всему валежник. Если в марте снег не упадет, как в прошлом году, вы представляете, что будет в пожароопасный период? Мы будем гореть, как шведы под Полтавой. Скорейшее принятие закона позволит нам обеспечивать пожарную безопасность, санитарную очистку леса и нужды населения, которое не имеет материальной возможности для заготовки дров. Нам важно, чтобы собирать валежник разрешили уже сегодня», — заявила на депутатской встрече глава Кыринского района Любовь Сакияева.

По данным представителя регионального министерства природных ресурсов Максима Суворова, за основу забайкальского законопроекта о сборе валежника разработчики хотели было взять опыт Московской области, но быстро поняли, что для Забайкалья он трудноприменим, поскольку исключает возможность рубки и пиления валежника. Тогда краевое министерство обратилось к опыту соседней Бурятии, где законодательно определены не только правила, но и места сбора валежника. Но и с таким вариантом депутаты не согласились.

«Мы не можем ограничивать места заготовки. Для собственных нужд люди могут собирать валежник где угодно. Это равносильно заготовке дикоросов — идешь и собираешь», — уверен председатель комитета комитета по аграрной политике и природопользованию заксобрания Михаил Якимов.

В итоге народные избранники решили подготовить законодательную инициативу самостоятельно, исходя, по словам зампреда парламентского комитета Анатолия Вершинина, «из интересов людей и здравого смысла».

«В Пензе и Тульской области определено, что собирать валежник можно только вручную, без использования рубочного инструмента, пил и сучкорезов. В Тверской области пошли еще дальше, установив, что длина палок для сбора валежника должна составлять не более одного метра. Такой подход вызывает у людей справедливое негодование. Нам всем, от кого этого решение зависит, надо проявить здравый смысл. Ситуация горячая, затягивать с принятием закона непозволительно», — убежден депутат.

Поэтому забайкальские авторы законопроекта решили отменить практически все ограничения на сбор валежника (его можно будет собирать круглый год — за исключением пожароопасных периодов, когда на посещение леса вводится запрет).

«Также в законопроекте будет введено понятие валежника. Его своим приказом утвердило Минприроды России. В частности, определено, что при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, а также при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале», — пояснили забайкальские законодатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий гражданам РФ собирать в лесу валежник. В начале февраля глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») был вынужден обратиться к региональным властям с призывом не ограничивать людей в его сборе. По итогам мониторинга выяснилось, что в Бурятии, Краснодарском крае, Пензенской области, Тульской области, Тверской области, Иркутской области попытались ввести для населения дополнительные ограничения.