Абакан, 22 мая, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Жители Хакасии подали более 40 тысяч электронных заявлений по оформлению единовременной и ежемесячной выплат на детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 мая в госкомитете цифрового развития и связи республики.

Подано 9356 заявлений на детей до трёх лет и 35 331 заявление на детей от трёх до 16 лет.

Выплаты будут производиться с 1 июня 2020 года, напомнили в госкомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты в 10 тыс. на ребенка защитят от взыскания долгов.