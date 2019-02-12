Красногорск, 12 февраля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Средняя стоимость 1 квадратного метра в Московской области выросла в четвёртом квартале 2018 года, сообщает Росстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Рост зафиксирован как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Средняя стоимость 1 квадратного метра в новых домах Подмосковья в четвёртом квартале составила 86 166,32 руб. В третьем квартале цена была на отметке 86 015,95 руб.

Вторичное жильё в среднем продавалось по стоимости 73 916,66 руб./метр, в третьем квартале оно уходило покупателям по цене 72 401,89 руб./метр

Отметим, что в 2017 году 1 метр в объектах недвижимости Московской области в среднем стоил 78 746,34 руб. на первичном рынке и 58 452,96 руб. на вторичном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в четвёртом квартале 2018 года подешевели «квадраты» на первичном и вторичном рынках жилья. Однако там по-прежнему самая дорогая недвижимость в России.

В Поволжье самые дорогие квартиры находятся в Татарии, самые дешёвые — в Марий Эл.

Средняя цена метра на первичном рынке по РФ составила 61 831,57 руб., вторичном — 54 923,93 руб.