Тегеран, 12 февраля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Вице-президент Ирана Мохаммад Багер Ноубакт заявил, что подключение провинциальных городов к крупным национальным и международным сетям железных дорог является одной из основных задач иранских властей. Она будет выполнена в ближайшем будущем, сообщает иранское информационное агентство «Fars».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Чиновник сообщил журналистам, что в провинциях Хузестан, Керманшах, Западный Азербайджан, Илам и Ардебиль сейчас активно развивается железнодорожная сеть. Она станет стимулом экономического развития регионов и будет способствовать росту туризма.

Ардебиль, говоря о строительстве железной дороги в провинции, отметил, что на текущий момент в проект привлечено более 1,5 трлн. риалов инвестиций. Он является очень дорогим для государства, однако ключевым для успешного развития и провинции, и страны в целом. К концу года в строительство будет привлечено еще более 300 миллиардов риалов.