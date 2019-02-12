Москва, 12 февраля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» против законопроекта об устойчивости российского сегмента интернета — в предлагаемой редакции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля. Принято решение о свободном голосовании — каждый депутат фракции будет сам решать, поддерживать инициативу или нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

«Возникает вопрос, почему господин Клишас как дока предлагает такие архисложные решения безопасности каждого гражданина страны. Есть неоднозначное восприятие авторов инициативы», — отметил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»).

По мнению парламентария, инициативу должно было вносить в Госдуму правительство.

«Вопросов больше, чем могло бы быть, если бы законопроект вносило правительство, при этом вопросы есть и у правительства», — сказал он.

Нилов настаивает на закрытом перечне угроз безопасности, когда возможна автономная работа российского интернета.

Авторы инициативы — члены Совфеда Андрей Клишас, Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратили внимание на то, что ключевые элементы структуры, корневые серверы DNS, которые обеспечивают связанность всего интернета, находятся за пределами РФ. Предполагается установка специального оборудования, «отключающего» российский сегмент интернета от глобальной Сети.