Москва, 12 февраля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Котировки черного золота продолжают блуждать в пределах проторгованного канала. Попытки роста заканчиваются фиксацией прибыли, а просадки продолжают выкупаться. 11 февраля нефть марки Brent не смогла закрепиться над уровнем $62 доллара за баррель и в моменте сходила под отметку $61, после чего обосновалась вблизи уровней открытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Такое поведение игроков говорит о повышенной неопределенности на рынке, обусловленной, прежде всего, интригой вокруг нового раунда торговых переговоров. До 1 марта осталось совсем немного времени, и инвесторы сомневаются, что Китай и США успеют договориться до истечения дедлайна.

Впрочем, накануне появились слухи о том, что Трамп, который ранее исключил диалог с Си до конца этого месяца, теперь хочет встретиться с лидером КНР «очень скоро». Если информация подтвердится, к рынкам снова вернется надежда на заключение всеобъемлющей сделки», — отметил эксперт.

Сегодня, 12 февраля, ОПЕК публикует свой ежемесячный отчет о состоянии рынка нефти. Однако релиз, скорее всего, будет по большей части проигнорирован, поскольку все внимание инвесторов сосредоточено на сигналах с торгового фронта. Обнадеживающие комментарии в преддверии переговоров 14−15 февраля способны подогреть спрос на нефть, но в целом движения, скорее всего, будут оставаться неустойчивыми и хаотичными.

«Исход переговоров может вытолкнуть котировки из диапазона $59−63, из которого Brent не выходит на протяжении последнего месяца. Для пробоя верхней границы коридора потребуется прогресс в отношениях двух стран, который позволит надеяться на заключение сделки до начала марта. Но в силу сложности противоречий, которые еще не разрешены, вероятность такого сценария невелика», — считает Мащенко.

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