Москва, 12 февраля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Российские рыбопромышленники в 2018 году выловили более 30 тыс. тонн креветок, что на 36% выше показателя предыдущего года, сообщила пресс-служба федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

MatthewGollop Креветки

Существенный рост произошёл в основном за счёт увеличения вылова в Северном бассейне. Так, в Баренцевом море добыча увеличилась в 3 раза — с 3,7 тыс. тонн до 11,7 тыс. тонн. На Дальнем Востоке российские рыбаки стали добывать больше козырьковых шримсов, гребенчатой креветки и шримсов-медвежат, гребенчатой и гренландской креветок.

Отмечается рост показателя вылова за пределами исключительной экономической зоны — в зонах других государств объём добычи вырос с 400 кг до 373 тонн, в открытой части Мирового океана — с 111 тонн до 430 тонн.

Ранее в Росрыболовстве сообщали о 6-процентном увеличении объёма производства продукции аквакультуры в России.

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