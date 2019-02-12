Москва, 12 февраля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Текущая торговая неделя пока не ознаменовалось ярко-выраженной динамикой курса российского рубля. Изменения курса российской валюты к доллару и евро по итогам торговой сессии 11 февраля не превысили 30 копеек, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«При этом произошедшие незначительные перестановки были обусловлены не столько колебаниями курса непосредственно рубля, сколько динамикой пары EUR/USD — на российском рынке сказывается укрепление доллара США и ослабление евро на международной арене», — отметила эксперт.

В понедельник рубль продолжал испытывать поддержку со стороны итогов очередного заседания ЦБ РФ, который сохранил ключевую ставку на прежнему уровне и в относительно позитивном ключе прокомментировал ситуацию с инфляцией. Дополнительным фактором поддержки выступило повышение суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Moody's.

«Вместе с тем, не исключено, что позитив инвесторов, связанный с вышеперечисленными событиями, вскоре иссякнет, и рынки могут вспомнить о том, что вопрос расширения антироссийских санкций по-прежнему не снят с повестки дня. Геополитические форс-мажоры в любой момент могут спровоцировать заметные колебания курса российской валюты, к этому нужно быть готовым. Если же геополитический новостной фон 12 февраля будет нейтральным, у рубля есть хорошие шансы продолжить балансировать примерно у текущих отметок», — полагает Кулакова.

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