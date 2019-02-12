Богота, 12 февраля, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Гигантские бегемоты угрожают экосистеме Колумбии и, возможно, самому образу жизни этой страны, сообщает CBS.

Бегемот

Бегемоты-гиганты родом только из Африки появились в Колумбии впервые в Вилле Наполес, бывшем поместье Пабло Эскобара, который в свое время имел четырех бегемотов, контрабандой доставленных туда для его частного зоопарка.

На ранчо Эскобара обитали сотни экзотических животных, включая носорогов, слонов и жирафов. К 1980-м годам его кокаиновая империя сделала его самым богатым и самым страшным наркобароном в мире. Примерно в то время, когда Эскобар умер в начале 90-х годов, правительство переселило большинство животных, но не бегемотов, которым в основном разрешалось свободно бродить.

По словам биолога Дэвида Эчеверри, который работает с CORNARE — агентством по охране окружающей среды, отвечающим за отслеживание и управление бегемотами в регионе, этих животных тогда «забыли». По его оценкам, сейчас их около 50 и более, и они слишком близко подобрались к людям.

Нередко можно встретить трехтонного бегемота, гуляющего по городу. Местные жители называют их деревенскими питомцами, но Эчеверри указывает, что они очень опасны: в Африке бегемоты вызывают больше человеческих смертей, чем любое другое крупное животное.

Большинство бегемотов все еще живут в бывшем поместье Эскобара, которое было превращено в тематический парк в 2007 году, но проблема в том, что люди не могут сдержать их. Некоторые из бегемотов смогли выйти, и теперь появляются в других областях.

Обердан Мартинес управляет тематическим парком, где бегемоты являются главной достопримечательностью, и по его словам, Колумбия — единственное место, где можно увидеть стаю бегемотов в дикой природе за пределами Африки. Он также сказал, что в этом районе бегемота чаще можно увидеть, чем свинью.

Тревожит, что бегемоты уже начали вытеснять привычных животных из родной природы, например, ламантина, и приближаются к людям слишком близко, чтобы это было комфортно.

В прошлом году рыбак Пабло Хосе Мехия прошел мимо пяти бегемотов, которые вышли из парка., и сказал, что они как собаки — если ты знаешь, как с ними обращаться, все будет хорошо.

Дэвид Эчевретти опасается, что с постоянно растущей популяцией бегемотов это только вопрос времени, пока кто-то пострадает. При этом просто убить бегемотов выглядит очень непопулярным решением, другой вариант — переместить их и стерилизовать, хотя это будет дорогостоящий и опасный процесс, а с ограниченными финансовыми возможностями это решение вряд ли остановит размножение бегемотов, которое сейчас просто продолжается.