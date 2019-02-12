Москва, 12 февраля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении обсудит законопроект о запрете пользоваться смартфонами в армии, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Советский плакат «Не болтай у телефона! Болтун — находка для шпиона». 1951

Правительственный законопроект запрещает военнослужащим и призывникам передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.

Запрет распространяется на граждан, призванных на военные сборы.

Так, в армии будут запрещены гаджеты, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. То есть под запретом смартфоны, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы, фитнес-браслеты и трекеры.