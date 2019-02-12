Москва, 12 февраля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Инициатива Национального лифтового союза о включении программы замены ветхих лифтов в нацпроект «Жилье и городская среда» нашла поддержку в Минпромторге. Об этом 12 февраля пишут «Известия».

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В министерстве пояснили, что в настоящее время разрабатываются механизмы стимулирования и поддержки замены лифтов, цель которых — свести к минимуму уровень устаревшего подъемного оборудования в регионах. Отмечено также, что для динамичного развития отрасли необходимо стимулировать спрос на отечественные лифты.

На сегодняшний день в России действуют 433 тыс. лифтов, при этом около 110 тыс. из них отработали назначенный срок службы — 25 лет. С каждым годом устаревают 10 тыс. лифтов, однако на их замену не хватает средств.

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В Минстрое подсчитали, что на обновление лифтов потребуется около 150−200 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности вдвое увеличить производство отечественных лифтов при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

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