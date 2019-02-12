Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 12 февраля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Один из крупнейших должников по зарплате в ЯНАО, строительная фирма ООО ИСК «Ямал Альянс» из Ноябрьска, начала выплаты сотрудникам. В результате мер прокурорского реагирования по состоянию на 11 февраля 2019 года задолженность по перед трудовым коллективом предприятия снизилась на 10,1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Зарплата

Ранее прокуратурой было установлено, что руководство ООО ИСК «Ямал Альянс» с июня 2018 года задолжало 507 работникам более 50 млн рублей. На данный момент, получается, выплачена пятая часть.

В отношении ООО ИСК «Ямал Альянс» сперва было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»). По результатам рассмотрения дела в суде был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Затем выяснилось, что при наличии реальной возможности выплатить заработную плату руководство фирмы перечисляло денежные средства на собственные корпоративные карты и тратило на иные цели. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

Однако, пресс-служба администрации города Ноябрьска сообщает, что исполнительное производство о взыскании задолженности по заработной плате в ООО «ИСК Ямал Альянс» отсутствует. Последние платежи в размере 28,8 млн рублей были переведены работникам предприятия 29 января 2019 года. Всего с октября 2018 по январь 2019 года выплачено долгов на сумму 135,9 млн рублей.

Отметим, что 16 января 2019 года бывший водитель компании ООО ИСК «Ямал Альянс» был найден мёртвым на территории предприятия. По факту его смерти ведётся расследование.