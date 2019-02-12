Москва, 12 февраля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля, в Московский регион придет атлантический циклон, который принесёт обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, передают «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

Отмечается, что сегодня в столице объявлен желтый уровень опасности. Дождь со снегом будет идти в течение всего дня. На дорогах — гололедица.

Температуры воздуха днем поднимется до +2, +3 градусов. Ветер южный, будет дуть со скоростью 7−12 м/с.

Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 7−8 градусов. Атмосферное давление в норме — 745−746 мл. рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, потепление в Московском регионе продолжится в ближайшие дни, и к середине недели установится настоящая весенняя погода.

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