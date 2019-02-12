Кабул, 12 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает 12 февраля Anadolu Ajansi.

Defense.gov Патрик Шэнахэн

Встреча прошла в Кабуле, в резиденции главы государства. Американская сторона подтвердила свою приверженность стратегии президента США Дональда Трампа в Южной Азии.

«Политики обсудили широкий спектр вопросов, касающихся обороны, включая отношения между США и Афганистаном в области безопасности и урегулирования внутреннего конфликта», — говорится в совместном заявлении сторон.

Встреча проходила на фоне мирных переговоров между США и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Американские военные могут покинуть Афганистан в случае получения гарантий от террористов в том, что они не возобновят боевых действий.