Пекин, 12 февраля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Над очками дополненной реальности, которые могут обмениваться информацией со смартфоном через часы, работает компания Huawei Devices, заявил исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu). Об этом сообщает CNBC.

Akhbaralaan.net Очки дополненной реальности

Сами очки не имеют камеры, экрана или микрофона. Для их активации необходимо задействовать умные часы. Информация, которая отображается на экране часов, передается в глаза пользователей при помощи зеркала. Гаджет поддерживает воспроизведение музыки, поиск информации в сети и другие функции.

Ричард Ю сообщил, что гарнитура дополненной реальности будет выпущена в конце 2019 или в начале 2020 года.

Гаджет проходит под рабочим названием Eyeglass Frame.

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