Huawei разрабатывает гибрид «умных» очков и смарт-часов
Пекин, 12 февраля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Над очками дополненной реальности, которые могут обмениваться информацией со смартфоном через часы, работает компания Huawei Devices, заявил исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu). Об этом сообщает CNBC.
Сами очки не имеют камеры, экрана или микрофона. Для их активации необходимо задействовать умные часы. Информация, которая отображается на экране часов, передается в глаза пользователей при помощи зеркала. Гаджет поддерживает воспроизведение музыки, поиск информации в сети и другие функции.
Ричард Ю сообщил, что гарнитура дополненной реальности будет выпущена в конце 2019 или в начале 2020 года.
Гаджет проходит под рабочим названием Eyeglass Frame.
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