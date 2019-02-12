Пермь, 12 февраля, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В Пермском крае благодаря объявленному в школах карантину эпидемию ОРВИ и гриппа удалось остановить. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, с 4 по 10 февраля уровень заболеваемости соответствует показателю заболеваемости предыдущей недели.

ОРВИ

Среди школьников отмечен заметный спад заболеваемости — на 22,4%. Это стало следствием объявленного в школах карантина.

Напомним, на территории края полностью закрыты 473 школы. В частности, учебный процесс приостановлен в средних общеобразовательных учреждениях Перми, Чайковского, Березников и 19 районов.

В Перми количество случаев заболеваемости снизилось на 43,8%. Добавим, что первоначально карантин во всех школах краевой столицы вводили с 31 января по 8 февраля. Однако проанализировав эпидситуацию, комиссия приняла решение о продлении срока карантина до 13 февраля.