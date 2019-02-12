Вашингтон, 12 февраля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

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В составе «Вашингтона» российский форвард Евгений Кузнецов забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одним голом и двумя передачами. Также точные броски на счету Бретта Конноли, Кристиана Юуса и Якуба Враны.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил Остин Вагнер, также отличились Тайлер Тоффоли и Оскар Фантенберг.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 69 очков в 56 матчах. «Лос-Анджелес» идёт на 27-м месте, в активе команды 51 очко в 56 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 6:4 (2:2, 3:1, 1:1).

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