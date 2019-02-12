Москва, 12 февраля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Неутешительные выводы сделали проверяющие Счётной палаты РФ, оценив состояние консолидированных бюджетов субъектов РФ, входящих в состав Байкальского региона (Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область). По итогам учёта выяснилось, что регионы получают десятки миллиардов инвестиций (на 2018−2020 годы их сумма определена в 491,3 млрд рублей), но на какие цели опережающего развития они будут израсходованы — непонятно. Такой вывод можно сделать из официальной информации Счётной палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Не сформирован состав показателей, значения которых должны быть выше среднего по России. А также конкретные сроки достижения этих показателей», — пояснил аудитор Юрий Росляк.

По его словам, федеральные и региональные стратегии социально-экономического развития территорий Байкальского региона долгое время не были актуализированы. Также проверяющий указал на несбалансированность региональных бюджетов (за прошедшие три года утвержденные в них расходы росли сильнее доходов) и на то, что регионы не смогли добиться существенного сокращения объема долга, как государственного, так и муниципального.

По оценке Счетной палаты, на балансировку консолидированных бюджетов уйдет несколько лет.

«На основе складывающегося сегодня роста собственных доходов сбалансированность доходов и расходов по собственным прогнозам регионов в Бурятии не будет достигнута до 2021 года, в Иркутской области — до 2022, в Забайкалье, вообще, до 2030 года», — заявил Юрий Росляк.

Ответственное за этот вопрос Минэкономразвития признает недоработки.

По словам замминистра экономического развития Вадима Живулина, в регионах уже приступили к работе над стратегиями.

«Сейчас Бурятия ведет работу по актуализации своей стратегии развития. Мы знаем, что и Забайкальский край начал подготовку и внесение изменений в стратегию края», — сообщил он.

Вместе с тем председатель Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что Дальний Восток требует концептуально других решений. По его словам, с точки зрения представленных показателей, изменений не произошло.

«Важно, чтобы край не был отрезан от центра, чувствовалась связь», — подчеркнул Алексей Кудрин.

Напомним, задача вывести Дальневосточный федеральный округ на опережающие показатели развития была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. Однако из данных Счётной палаты СФ следует, что чёткий план действий в этом направлении пока не сформирован. Это касается также Бурятии и Забайкальского края, которые 3 ноября 2018 года переведены из Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ.