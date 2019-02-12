Москва, 12 февраля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Москве в 2018 году построено 64 социальных объекта, в том числе 21 дошкольное учреждение, 10 школ, 6 заведений культуры, 11 медицинских организаций и 17 спортивных центров, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам Сергея Собянина, инвесторы финансировали строительство 31 объекта.

В частности, введена в эксплуатацию клиническая больница с роддомом в поселке Коммунарка, концертный зал «Зарядье», реконструированный стадион «Динамо» и т. д.

Собянин уточнил, что создание социальной, спортивной, культурной инфраструктуры продолжится. Так, с 2011 по 2021 год в Москве планируется построить 124 объекта здравоохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года в Москве состоялось открытие канатной дороги через Москву-реку, которая связала стадион «Лужники» и Воробьёвы горы.

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