Кампала, 12 февраля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Национальная организация по идентификации и регистрации (NIRA) в Уганде 11 февраля начала трехмесячную кампанию по регистрации граждан. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

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По данным издания, всем гражданам будут присвоены национальные идентификационные номера (NINs). Регистрация необходима всем местным жителям, начиная с 16 лет.

Всего было подготовлено около 17,5 миллионов удостоверений личности.