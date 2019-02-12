Вена, 12 февраля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Сотрудничество на основе альянса — такой формат приобретет работа нефтяного картеля ОПЕК со странами, не входящими в объединение. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вопрос о проекте дальнейшего сотрудничества будет обсуждаться 17 и 18 апреля во время переговоров в Вене. Речь идет о создании «механизма», а не «организации». Предлагается создание «Альянса стран-производителей нефти».

Альянс, отмечается в документе, нацелен на формирование межправительственной платформы для содействия диалогу, а также дальнейшее укрепление отношений в части разработке политики по содействию стабильности нефтяного рынка. Проектом предусмотрены встречи на уровне министров дважды в год и регулярные встречи технических экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судебный комитет американского сената одобрил антикартельный законопроект NOPEC. Он предполагает наделение судов США правом рассматривать антимонопольные иски в адрес государств — членов ОПЕК, а также стран, причастных к «картельным сговорам» в сфере нефтедобычи.

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