Салехард, 12 февраля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. На Ямале в 2018 году восстановлены права 35 участников долевого строительства. В итоге, один застройщик оштрафован, а три должностных лица службы государственного строительного надзора ЯНАО привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 25 застройщиков осуществляют строительство 32 объектов с участием денежных средств 930 граждан. В отношении 35 дольщиков в 2018 году были нарушены жилищные права.

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Так в Ноябрьске более трёх лет заморожено строительство многоквартирного дома № 62а по ул. Республики застройщиком ООО «Галактика». В октябре 2018 года разработан план-график, в соответствии которым гражданам предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений. Тем временем прокуратурой Салехарда выявлены факты незаконного привлечения ООО СК «Галактика» денежных средств граждан до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Дольщикам вернули уплаченное, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора ООО СК «Галактика» по решению суда оштрафовано на 250 тыс. рублей по ч.1 ст.14.28 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»).

Также восстановлены права 23 дольщиков строительства дома 28 по ул. Советская в том же Ноябрьске, застройщиком которого являлось ООО «Стройдом».

Застройщика в Пуровском районе прокуратура побудила завершить возведение многоквартирного дома, сроки ввода которого неоднократно переносились с 2017 года. Суд удовлетворил исковое заявление надзорного ведомства о возложении на ООО «ПолиСибИнвест» обязанности возобновить строительство, устранить выявленные службой государственного строительного надзора нарушения и ввести дом в эксплуатацию.

Кроме того, прокуратура автономного округа нашла нарушения в деятельности службы государственного строительного надзора Ямала. В августе 2018 года были выявлены серьезные просчёты в работе ведомства вплоть до уклонения от привлечения виновных к установленному законом наказанию. Три должностных лица, в том числе руководитель службы, привлечены к дисциплинарной ответственности.