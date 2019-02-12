50 плюс 1: кандидаты на мэрское кресло Владивостока выстроились в очередь
Владивосток, 12 февраля, 2019, 08:39 — ИА Регнум. 11 февраля закончился срок приёма документов на конкурс по замещению должности главы Владивостока. Всего поступили документы от 51 претендента на кресло мэра дальневосточной столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.
В «последний вагон» в понедельник, 11 февраля, успели запрыгнуть ещё 20 кандидатов. таким образом, комиссии предстоит обработать 51 пакет документов.
В «одной обойме» подавшихся на мэрский конкурс оказались безработные, пенсионеры, депутаты, инженеры, строители, менеджеры, врач, певец, различные директора, администраторы, научный работник и, безусловно, и.о.главы Владивостока.
Особо выбивается из массы кандидат Аида Задорожная в возрасте 82 лет. Не совсем понятно желание руководить Владивостоком нескольких временно не работающих заявителей. При этом очевидны фигуры действующих депутатов Законодательного собрания Приморья, а также бывших.
По данным на 11 февраля 2019 года, в конкурсную комиссию подали документы:
1. Туреев Дмитрий Юрьевич, 18.11.1984 г.р. Временно неработающий. Опыт работы — ООО «Бизнес Брокер Премиум Класс», генеральный директор (2014—2016);
2. Исмаилов Ботур Бахриллаевич, 03.06.1975 г.р. Место работы — ООО «Пегас», администратор; ООО «Персей», администратор (совместительство); Опыт работы — ООО «Сити-групп», начальник отдела производства (2009—2013); ООО «Пегас», администратор (2015 — н. вр.);
3. Вельгодский Олег Николаевич, 17.05.1966 г.р. Место работы — депутат ЗС ПК на постоянной основе. Опыт работы — ООО «Правильный формат», коммерческий директор (март — ноябрь 2016); Депутат ЗС ПК на постоянной основе, заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС (2016 — н. вр);
4. Мильвит Сергей Владимирович, 30.03.1983 г.р. Место работы — ГУК Ансамбль песни и пляски ТОФ, артист-вокалист (солист). Опыт работы — военная служба по контракту (2001 — 2012); ГУК Ансамбль песни и пляски ТОФ, артист-вокалист (солист) (2011 — н. вр.);
5. Рындина Татьяна Николаевна, 08.07.1953 г.р. Место работы — Фонд помощи многоквартирному жилому дому Подножье 28 «Юбилей», директор. Опыт работы — служба в УВД (1978—1996); мэрия города Владивостока, главный специалист, начальник отдела, главный специалист (1998—2010); ООО «Сервис-менеджмент», вахтер службы гостеприимства (2014); ДВФУ, санитарка медицинского центра (2014—2015); Фонд помощи многоквартирному жилому дому Подножье 28 «Юбилей», директор (2016 — н. вр.);
6. Мельников Денис Иванович, 05.03.1982 г.р. Место работы — индивидуальный предприниматель. Опыт работы — индивидуальный предприниматель;
7. Гуменюк Олег Владимирович, 03.03.1967 г.р. Место работы — Администрация города Владивостока, первый заместитель главы администрации города Владивостока. Опыт работы — ГСТК ДОСААФ, тренер (1989—1990); ПО СДВ им. В. И. Ленина Фирма «Босфор», начальник отдела «Реновации» (1990—1994); Филиал ТМО «Новый курс», менеджер (1994—1997); ООО «Спрут-7», коммерческий директор (1997—1999); Владивостокский городской совет ОСТО, начальник СТК (1999—2005); Администрация города Владивостока, заместитель главы администрации — начальник управления физической культуры и спорта (2005—2009); Управление по физической культуре и спорту правительства Амурской области, начальник управления по физической культуре и спорту (2010); министерство по физической культуре и спорту правительства Амурской области, министр по физической культуре и спорту (2011—2015); правительство Амурской области, заместитель председателя правительства области (2015—2016); ГБУ «ХОЗУ» Администрации Приморского края, директор учреждения (2016—2018); Администрация города Владивостока, первый заместитель главы администрации города Владивостока (2018 — н. вр.);
8. Бажов Евгений Евгеньевич, 09.01.1981 г.р. Место работы — Финансово-Банковская Ассоциация Евроазиатского Сотрудничества, полномочный представитель в Китае и Гонконге. Опыт работы — ОАО СП «Дальневосточный Инвестиционный Коммерческий центр, начальник департамента внешних связей и международных отношений (1998—2000); ООО «Три Е», директор филиала во Владивостоке (2000—2003); Сведения из анкеты: Приморавтотранс ПАО, представитель-диспетчер в КНР (2004—2005); ООО «Атилтранссервис», представитель в КНР (2006—2009); Шанхай АВС Интернейшнл, директор по международным отношениям (2009—2014); АВС Ворлд Инвестмент, управляющий партнер (2014—2017); Финансово-Банковская Ассоциация Евроазиатского Сотрудничества, полномочный представитель в Китае и Гонконге (2017 — н. вр.);
9. Димиденко Юрий Вадимович, 03.06.1968 г.р. Временно неработающий. Опыт работы — ООО «Стройлюкс», директор (1997−2000); Компания «Стройлюкс», директор (2000−2004); ООО «ДВ Пасифик», директор (2006−2009); ООО «Альянс», директор (2009−2016); ООО «Ринвил», директор (2014−2017);
10. Черепанов Павел Александрович, 27.02.1991 г.р. Место работы — ООО «ОктопусНет», заместитель финансового директора. Опыт работы — ИП Юрьев Алексей Сергеевич, бухгалтер (2013—2014);
ООО «ОктопусНет», бухгалтер (2014—2018), заместитель финансового директора (2018 — н. вр.);
11. Аникина Марина Андреевна,23.11.1994 г.р. Место работы — АО «Банк «Русский Стандарт», заместитель руководителя (информация о месте работы изменена кандидатом 07.02.2019 в 11.30). Опыт работы — сведения из анкеты (копия трудовой книжки не представлена): ПАО Сбербанк, менеджер (2015—2017), АО «Банк «Русский Стандарт», заместитель руководителя (2017 — н. вр.) — (информация о месте работы изменена кандидатом 07.02.2019 в 11.30).
12. Михайлов Сергей Александрович, 25.12.1990 г.р. Место работы — ООО «Бриз-ДВ», специалист по тендерам. Опыт работы — ОАО «Турниф», матрос 1-го класса (2009); ООО ЧОП «СКАД ДВ», стажер охранника (2009—2010); ОАО «Турниф», матрос 1-го класса (2010—2012); Управление Федеральной антимонопольной службы Приморского края, специалист-эксперт отдела контроля закупок (2013—2014); КГУП «Приморский водоканал», юрисконсульт (2015); ООО «Бриз-ДВ», специалист по тендерам (2016 — н. вр.);
13. Григорьев Кирилл Александрович, 14.09.1982 г.р. Место работы — ООО «Авангард», генеральный директор; депутат думы города Владивостока от избирательного округа № 16. Опыт работы — ООО «Дальсельхозторг», заместитель директора (2004—2012); ООО «Авангард», генеральный директор (2009—2016); ООО «Авангард», генеральный директор (2017 — н. вр.). Депутат думы города Владивостока от избирательного округа № 16 (2017 — н. вр.);
14. Луценко Элеонора Владимировна, 18.03.1989 г.р. Место работы — ООО «ОктопусНет», экономист. Опыт работы — территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по ПК «Приморскстат», ведущий экономист (2011), старший специалист (2012), ведущий специалист-эксперт (2012), главный специалист-эксперт (2013—2014); ООО «Инженер Торговли», начальник финансово-экономического отдела (2014—2018); ООО «ИТ ЛоджистикДВ», руководитель планово-экономического отдела (2018); ООО «ОктопусНет», экономист (2018 — н. вр.);
15. Лысенкова Екатерина Романовна,24.11.1993 г.р. Место работы — Департамент образования и науки Приморского края, референт. Опыт работы — ООО «Первый Международный визовый центр», заместитель генерального директора (2016); НОУ ВО «Московский технологический институт», ведущий специалист (2017—2018);
16. Строкин Андрей Николаевич, 05.03.1962 г.р. Временно не работающий. Молодежное предприятие «Кредо», юрист (1995—1996); ООО «Арбитр», юрист (1997); ТОО ВПФ «ВЭД», юрисконсульт (1997—2001); ООО «ВАСО», заместитель директора по юридическим вопросам (2002—2005); ЗАО «Мекомстрой», заместитель директора по правовым вопросам /совместитель (2002—2005); ООО «РосВостокСтрой», генеральный директор (2005—2007); ЗАО «НВП «Индустрия», генеральный директор (2007—2009); Муниципальное учреждение «Дирекция по строительству объектов ВГО», заместитель директора (2009); ЗАО «УК ГК Эскадра», исполнительный директор (2009—2010); ЗАО «Компания «АСК», заместитель генерального директора (2010—2012); ООО «ТХ «Сумотори», директор по строительству (2012—2014); ООО «Галс», директор (2014—2018); МКУ «Дирекция по строительству объектов ВГО», директор (2018); Управление муниципальной собственности Администрации города Владивостока, заместитель начальника управления (2018—2019);
17. Красовский Руслан Александрович, 01.07.1993 г.р. Место работы — ООО «Приморье», директор. Опыт работы — ООО «Дальремстрой», начальник отдела эксплуатации (2014—2015); ООО «УК «Снеговая Падь», директор (2015—2016). Сведения из анкеты: ООО «Приморье», директор (2018 — н. вр.);
18. Лешко Михаил Алексеевич, 22.07.1986 г.р. Место работы — ООО «Олимп», генеральный директор; ООО «Аварийные комиссары», директор по развитию (совместитель). Опыт работы — ООО «Олимп», генеральный директор (2013 — н. вр); ООО «Аварийные комиссары», директор по развитию / совместитель (2018 — н. вр.).
19. Пенязь Дмитрий Владимирович, 23.08.1971 г.р. Место работы — ООО «Веросса», генеральный директор. Опыт работы — служба в органах МВД (1995— 003); ООО «Союзморсервис», генеральный директор, (2003—2006), совместительство: оценщик, финансовый директор (2006—2010); ООО «Веросса», генеральный директор (2005 — н.вр.);
20. Слипченко Денис Анатольевич, 11.12.1979 г.р. Место работы — ООО «Восток — Окна +», директор. Опыт работы — ТОО «ВВЕЛА», монтажник ж/б конструкций (1996—1998); ООО «Газета Вавилон», менеджер по распространению (1998—1999); ООО «Примстройбизнес», заместитель генерального директора (1999—2001); ООО «ДВ Новая технология», мастер (2002—2003); ООО «Восток — Окна Плюс», заместитель директора (2004—2005), директор (2005—2014); ООО «Восток — Окна ++», заместитель директора (2014—2015); ООО «Восток — Окна +», директор (2015 — н. вр.);
21. Максимчик Егор Алексеевич, 25.06.1994 г.р. Место работы — ООО «ВладМодуль», электромеханик. Опыт работы — сведения из анкеты (копия трудовой книжки не представлена): ИП Белоглазов, электрик (2014—2015); ООО «Колсантинг-Сервис», главный энергетик (2015—2016); ООО «Техносервис», главный энергетик (2016—2017); ООО «ВЛ-инжиниринг», электромеханик (2017—2018); ООО «ВладМодуль», электромеханик (2018 — н. вр.);
22. Коваленко Александр Игоревич, 15.03.1978 г.р. Место работы — индивидуальный предприниматель. Опыт работы — ООО «Александр», менеджер по продажам (2006—2007), заместитель генерального директора по маркетингу (2007—2010); Индивидуальный предприниматель (2008 — н. вр.);
23. Лушина Юлия Александровна, 13.04.1985 г.р. Место работы — ПАО АКБ «Связь-Банк», директор по корпоративным продажам. Опыт работы — ЗАО «Банк Русский Стандарт», менеджер группы привлечения клиентов (2006—2007); ЗАО Банк ВТБ 24, ведущий специалист, менеджер (2007—2008); ООО «Ренар», экономист (2008); ВФ ОАО «Промсвязьбанк», ведущий менеджер (2008−2010), заместитель начальника управления (2010—2014); ПАО АКБ «Связь-Банк», директор по корпоративным продажам (2015 — н. вр.);
24. Сироткин Иван Владимирович, 16.09.1980 г.р. Место работы — ГОУ ВО «Российская таможенная академия», юрисконсульт 1-й категории. Опыт работы — Хасанский районный суд, специалист суда (2001—2010); УФССП по ПК, главный специалист-эксперт (2012—2013); УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ПК, ведущий специалист-эксперт (2013—2014); Ленинский районный суд, помощник судьи (2014—2015); ГОУ ВО «Российская таможенная академия», юрисконсульт 1-й категории (2017 — н. вр.);
25. Полторанин Сергей Владимирович, 02.05.1982 г.р. Место работы — ОАО «ВМТП», инженер-механик. Опыт работы — ЗАО «Нерей», матрос 2-го класса (2000); ООО «Камчаттралфлот», матрос 2-го класса (2004); ОАО «ОРКЗ № 55», матрос (2004—2005); Военная служба по контракту (2006—2013); ООО «СентинелКредитМенеджмент», специалист по взысканию долгов (2013—2014), руководитель направления (2014), специалист по выездному взысканию (2014—2016); Приморское территориальное управление Росрыболовства, государственный инспектор (2016—2017); ОАО «ВМТП», оператор инженерно-технических средств охраны, инженер-механик (2018 Ч н. вр.);
26. Селех Роман Валерьевич, 18.10.1979 г.р. Место работы — ООО «АТК», директор. Опыт работы — ОАО «ДальПико», подсобный рабочий (1995—2002); ОАО «ДВМП», ведущий экономист (2002—2004); ОАСО «Защита-Находка», директор департамента управления имуществом (2004); ОАО «ВМРП», начальник планово-экономической службы (2004—2005); ООО «Новотранс Лоджистикс», совместительство/ финансовый директор (2005—2007); ООО «Новотранс-Восток», финансовый директор (2006—2007); ООО «ДК «Новотранс», финансовый директор, коммерческий директор (2007); ООО «Экспресс Контейнер», коммерческий директор (200—2009), генеральный директор (2009—2011); ООО «ТК «Альфалайнер», начальник отдела логистики (2011—2012); ООО «Центр Логистики», генеральный директор (2011); ООО «Аргос», заместитель генерального директора (2013—2015); ООО «АТК», директор (2015 — н. вр.);
27. Гудина Светлана Сергеевна, 11.01.1986 г.р. Место работы — ООО «Виктория», заместитель директора. Опыт работы — ЗАО «Джи-Эль-Пи», продавец (2008); ОАО «РЖД», кладовщик (2010—2011); ФГАОУ «ДВФУ», помощник президента, советник ректора (2011—2012); ООО «Дайичи», торговый представитель (2013—2014); ООО «УК «Комплекс коммунальных услуг», менеджер по работе с населением (2015); ООО «Виктория», заместитель директора (2018 — н. вр.);
28. Дробот Игорь Борисович, 14.11.1970 г.р. Временно не работает. Опыт работы — военная служба (1987—2015); ПАО «ААК «Прогресс», заместитель начальника цеха (2017—2018);
29. Выставкин Александр Павлович, 27.12.1982 г.р. Место работы — Приморский краевой суд, помощник судьи. Опыт работы — ООО «Пронто Владивосток», менеджер по продажам (2006); Приморский краевой суд, специалист (2007), секретарь судебного заседания (2008−2011), помощник судьи (2011 — н. вр.);
30. Задорожная Аида Ивановна, 04.11.1937 г.р. Пенсионер. Опыт работы — Приморгражданпроект, ДальморНИИ проект, Институт проектирования городского строительства, ДВО Гипронии АН СССР, ДВНИИГИИ, ЦНИЭП Жилища, Ленаэропроект МГА, Строит.жил.ком.техникум, Ленгиппротранс (1955—1980); Приморгражданпроект, главный архитектор проекта (1980—1985), начальник мастерской (1985—1988); НВПК «Территория», председатель (1988); Приморский краевой комитет по охране природы, начальник отдела экономики (1988—1992); ДВГУ, старший преподаватель (1994— 2012);
31. Чусовитин Евгений Анатольевич, 23.12.1982 г.р. Место работы — ФГБУН ИАПУ ДВО РАН, научный сотрудник. Опыт работы — ФГБУН ИАПУ ДВО РАН, лаборант, ст. лаборант (2002—2004); ФГБУН ИАПУ ДВО РАН, лаборант-исследователь (2004—2006), инженер электронщик (2006—2011), научный сотрудник (2011 — н. вр.);
32. Чемерис Игорь Святославович, 27.11.1965 г.р. Место работы — ООО «Тихоокеанской партнерство», президент; Законодательное собрание Приморского края, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан. Опыт работы — ООО «ТЭК», президент (2011—2015); ОАО «Новая энергия», президент (2015—2016); Исполнительный директор ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект» (2017—2018); ООО «Тихоокеанской партнерство», президент (2019 — н. вр.); Законодательное собрание Приморского края, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан;
33. Серов Павел Валентинович, 31.10.1985 г.р. Место работы — ООО «Союзмото-Владивосток», инженер (2007—2008); ООО «Соллерс — Дальний Восток», инженер (2011—2012); ООО «МСМР», инженер (2012−2016); ООО «Восток-Поликор», исполнительный директор (2016 — н. вр.);
34. Картышев Денис Леонидович,30.07.1977 г.р. Место работы — АО «Центр судоремонта «Дальзавод», строитель кораблей. Опыт работы — служба в ВС РФ (1997— 017); АО «Центр судоремонта «Дальзавод» строитель кораблей (2017 — н. вр.);
35. Чайковский Антон Андреевич, 20.04.1986 г.р. Место работы — Приморская краевая коллегия адвокатов, адвокат. Опыт работы — прокуратура Приморского края, помощник прокурора (2008—2011); ООО «ХитКом», юрист (2011—2014); ООО «Прометей», юрист (2014—2018), Приморская краевая коллегия адвокатов, адвокат (2018 — н. вр.);
36. Кузнецов Сергей Алексеевич, 05.06.1965 г.р. Место работы — ООО «Конкорд — 95», коммерческий директор. Опыт работы — сведения из анкеты: ЗАО «РусАш», генеральный директор (1997—1999); ООО «Эстимекс», генеральный директор (1999—2001); ООО «Конкорд — 95», коммерческий директор (2001—2002); ПКДЦ, коммерческий директор (2002); ООО «Конкорд — 95», коммерческий директор (2003— н. вр);
37. Канюков Владимир Павлович, 01.11.1962 г.р. Место работы — ООО «Лас Вегас», директор хозяйственно-технического отдела. Опыт работы — ОАО «Уссурийский бальзам», тренер, (2003—2008); ООО «ФОК «Спарта», директор (2008—2009); Администрация Уссурийского ГО, начальник отдела по физ. культуре и спорту (2009); ООО «Панда», директор (2011—2012); ООО «ЦУСС», генеральный директор (2012—2016); ООО «Лас-Вегас», директор хозяйственно-технического отдела (2016 — н. вр.);
38. Семёнов Александр Семенович, 17.07.1997 г.р. Временно не работает. Опыт работы — отсутствует;
39. Будин Сергей Станиславович, 03.09.1988 г.р. Место работы — ООО «Лира», бухгалтер ВЭД. Опыт работы — ООО «Адидас», кладовщик (2008); ООО «Зеленый Остров — 1», кладовщик (2008); ОАО АКБ «Связь-Банк», специалист (2008—2009); ООО «Эльдорадо», кладовщик (2011); ПФ ФГУ «ВНИИКР», бухгалтер (2011—2013); Управление ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ПК, старший специалист (2013—2015); ГИТ в ПК, главный бухгалтер-начальник отдела (2015—2017); ООО «Финтек ДВ», специалист (2017—2018); ООО «Лира», бухгалтер ВЭД (2018 — н. вр.);
40. Журавлев Илья Владимирович, 10.04.1990 г.р. Место работы — ДВФУ Медцентр, врач-нейрохирург. Опыт работы — МУЗ ГКБ № 2, санитар (2009—2010); КБУЗ «ССМП», медбрат (2013); ДВФУ Медцентр, врач-нейрохирург (2015 — н. вр.);
41. Марковская Мария Михайловна, 30.08.1985 г.р. Место работы — Законодательное собрание Приморского края, помощник депутата. Опыт работы — КГУП «Примтеплоэнерго», юрисконсульт (2007—2008); Администрация АГО, специалист (2008—2009); ООО «Консалт-ВЛДВ», юрист (2009—2011); ООО «Азимут», юрисконсульт (2011—2014); Законодательное собрание Приморского края, помощник депутата (2016—н.вр.);
42. Водзинский Константин Владимирович, 20.07.1974 г.р. Место работы — АО «Хабаровское книжное издательство», член совета директоров, АО «Ярославская топливно-энергетическая компания», АО «Томский кристал». Опыт работы — ОАО «Владивостокская фармацевтическая фабрика», член совета директоров (2013−2015); АО «Биробиджанское горногеологическое предприятие» (2014−2015); ОАО «Камчатавтодор», генеральный директор (2015); ОА «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», член совета директоров, председатель комитета по туризму (2015—2018); АО «Сибирский НИИ Гидротехники», зам председателя Совета (2016−2017); АО «Сахалинский ТИСИЗ, председатель совета директоров (2016—2018); АО «Хабаровское книжное издательство», член совета директоров (2018 — н. вр.); АО «Ярославская топливно-энергетическая компания» (2018 — н.мвр.); АО «Томский кристал» (2018 — н.мвр.);
43. Горовчук Денис Николаевич, 26.06.1977 г.р. Место работы — ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», заместитель генерального директора. Опыт работы — ООО «Интертранзит», менеджер (1999—2000); ООО «Алеут-Восток», ведущий специалист (2001—2002); Рыболовецкий колхоз им. Ленина, ведущий специалист (2002—2003); ГУ Министерства юстиции РФ по Приморскому краю, специалист, ведущий специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела (2003—2007); дума города Владивостока, начальник правового отдела (2007—2012); Администрации Приморского края, заместитель директора департамента начальника общеправового отдела (2012—2014); ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», заместитель генерального директора (2014 — н. вр.);
44. Гуменюк Виталий Васильевич,19.02.1975 г.р. Место работы — ЧОУ «Дальневосточный центр изучения проблем безопасности», вице-президент. Опыт работы — сведения из анкеты: ООО «ПримросВВМ», директор (2005); ООО «Стройинтер», генеральный директор (2005—2007); ООО «Аврора Навигатор», зам. генерального директора (2006—2007); ООО «РидЛайт», зам. генерального директора (2007—2008); ООО «СК Шиплинг ТрансГрупп», зам. генерального директора (2008—2010); ООО «ОП Зорро», генеральный директор (2011—2013); ЧОУ «Дальневосточный центр изучения проблем безопасности», вице-президент (2010 — н. вр.);
45. Зубрицкий Александр Николаевич, 23.06.1970 г.р. Место работы — Дальневосточный филиал фонда «Русский Мир», директор; Опыт работы — Администрация г. Владивостока, заместитель главы администрации (2008—2010); Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, президент (2007 — н. вр.); Дальневосточный филиал фонда «Русский Мир», директор (2008 — н. вр.); Комиссия РПС ПРОП ЕР по работе с обращениями граждан (2009 — н.вр.); ДВФУ, заместитель проректора по учебной и воспитательной работе (2011—2012); Департамент образования и науки ПК, директор (2012—2014); Департамент управления человеческим капиталом и развития трудовых ресурсов Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, и.о. директора (2015); Отраслевая комиссия по проведению конкурсного отбора, оценке достижения показателей результативности реализации проектов организаций, претендующих на предоставление субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов на производство и распространение социально значимой продукции СМИ, печатной продукции, в также на проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения ПК, председатель (2015 — н. вр.);
46. Шелест Константин Анатольевич,18.11.1981 г.р. Временно не работает. Опыт работы — ООО «ИстАуди», экономист-менеджер (2011); ОАО «Восточная верфь», экономист (2012—2013); ФКУ «Налог-Сервис», ведущий специалист (2014); МИФНС № 12, специалист (2014); ГКУ «Государственный архив ПК», экономист (2015);
47. Удовиченко Евгений Юрьевич, 19.07.1966 г.р. Место работы — ООО «Русская Лагуна», директор. Опыт работы — ООО «Русская Лагуна», директор (2006 — н. вр.);
48. Вольский Владимир Владимирович, 13.12.1961 г.р. Место работы — ООО «УК ВКУ», директор; ООО «Босфор», директор. Опыт работы — ООО «Инженерно-строительная компания «Инжстрой», начальник участка (2002—2005); ООО «Фирма Новый Мир», начальник участка (2005); ООО «ДОРЗ», технолог (2005—2006); ООО «Дорис», начальник участка (2006—2009); ООО «ВКУ», директор (2009—2012); ООО «УК ВКУ», директор, главный инженер (2013 — н. вр.), ООО «Босфор», директор (2018 — н. вр.);
49. Никитин Дмитрий Сергеевич, 25.06.1984 г.р. Место работы — СРО ААУ «ЕвроСиб», арбитражный управляющий. Опыт работы — ГУЗ ККБ № 2, юрисконсульт (2004); уполномоченный по правам человека в ПК, специалист, консультант (2005—2011); ООО «ДВ трастовая компания», заместитель генерального директора (2011—2014); Сведения из анкеты: НП «Тихоокеанская СРО арбитражных управляющих», арбитражный управляющий (2013—2016); СРО ААУ «ЕвроСиб», арбитражный управляющий (2016 — н. вр.);
50. Юртаев Александр Григорьевич, 30.09.1958 г.р. Место работы — ПКО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз», председатель первичной профсоюзной организации. Опыт работы — МУПВ «Градоустройство», директор (2008); МУПВ «Муниципальная недвижимость», заместитель директора (2009−2016); ОАО «Электрический транспорт», инженер по охране труда (2016); АО «ДГК» филиал Приморская генерация, структурное подразделение «Владивостокская ТЭЦ-2», электромонтер (2017−2018); ПКО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз», председатель первичной профсоюзной организации (2018 — н. вр.);
51. Васильев Василий Александрович, 14.09.1987 г.р. Место работы — Администрация Приморского края, помощник депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрейченко А. В. Опыт работы — ООО «Омские городские СМИ», корреспондент (2008); ООО «Домашняя газета» (2009); Филиал ООО «Ньюс-медиа-Русь», корреспондент, и.о. главного редактора (2009−2011); ООО Частная охранная организация «Страж-2», юрист (2011−2012); старший специалист 1-го разряда секретариата заместителя председателя Государственной думы (2012); Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва, помощник депутата (2012−2015); дума города Владивостока, помощник депутата (2017); Администрация Приморского края, помощник депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрейченко А. В. (2017 — н. вр.).
Как сообщало ИА REGNUM, приём документов начался 30 марта, назначение мэра Владивостока пройдёт в два этапа: первый состоится 12 марта, второй — 18 марта 2019 года. А вот заключительный «аккорд» состоится 28 марта, на заседании депутатов гордумы. Если, конечно, не случится каких-то коллизий.
После отставки экс-мэра Виталия Веркеенко гордума Владивостока должна была запустить процедуру избрания нового градоначальника. Но — не случилось: фракция КПРФ в знак протеста покинула заседание.
Будучи врио губернатора, Олег Кожемяко предложил вернуть прямые выборы в муниципалитеты. Законодательное собрание рассмотрело и приняло в первом чтении законопроект в конце ноября 2018 года. В 2019 году парламентарии продолжат работу над принятием закона, который должен вернуть приморцам прямые выборы мэров.