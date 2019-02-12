Владивосток, 12 февраля, 2019, 08:39 — ИА Регнум. 11 февраля закончился срок приёма документов на конкурс по замещению должности главы Владивостока. Всего поступили документы от 51 претендента на кресло мэра дальневосточной столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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В «последний вагон» в понедельник, 11 февраля, успели запрыгнуть ещё 20 кандидатов. таким образом, комиссии предстоит обработать 51 пакет документов.

В «одной обойме» подавшихся на мэрский конкурс оказались безработные, пенсионеры, депутаты, инженеры, строители, менеджеры, врач, певец, различные директора, администраторы, научный работник и, безусловно, и.о.главы Владивостока.

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Особо выбивается из массы кандидат Аида Задорожная в возрасте 82 лет. Не совсем понятно желание руководить Владивостоком нескольких временно не работающих заявителей. При этом очевидны фигуры действующих депутатов Законодательного собрания Приморья, а также бывших.

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По данным на 11 февраля 2019 года, в конкурсную комиссию подали документы:

1. Туреев Дмитрий Юрьевич, 18.11.1984 г. р. Временно неработающий. Опыт работы — ООО «Бизнес Брокер Премиум Класс», генеральный директор (2014—2016);

2. Исмаилов Ботур Бахриллаевич, 03.06.1975 г. р. Место работы — ООО «Пегас», администратор; ООО «Персей», администратор (совместительство); Опыт работы — ООО «Сити-групп», начальник отдела производства (2009—2013); ООО «Пегас», администратор (2015 — н. вр.);

3. Вельгодский Олег Николаевич, 17.05.1966 г. р. Место работы — депутат ЗС ПК на постоянной основе. Опыт работы — ООО «Правильный формат», коммерческий директор (март — ноябрь 2016); Депутат ЗС ПК на постоянной основе, заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС (2016 — н. вр);

4. Мильвит Сергей Владимирович, 30.03.1983 г. р. Место работы — ГУК Ансамбль песни и пляски ТОФ, артист-вокалист (солист). Опыт работы — военная служба по контракту (2001 — 2012); ГУК Ансамбль песни и пляски ТОФ, артист-вокалист (солист) (2011 — н. вр.);

5. Рындина Татьяна Николаевна, 08.07.1953 г. р. Место работы — Фонд помощи многоквартирному жилому дому Подножье 28 «Юбилей», директор. Опыт работы — служба в УВД (1978—1996); мэрия города Владивостока, главный специалист, начальник отдела, главный специалист (1998—2010); ООО «Сервис-менеджмент», вахтер службы гостеприимства (2014); ДВФУ, санитарка медицинского центра (2014—2015); Фонд помощи многоквартирному жилому дому Подножье 28 «Юбилей», директор (2016 — н. вр.);

6. Мельников Денис Иванович, 05.03.1982 г. р. Место работы — индивидуальный предприниматель. Опыт работы — индивидуальный предприниматель;

7. Гуменюк Олег Владимирович, 03.03.1967 г. р. Место работы — Администрация города Владивостока, первый заместитель главы администрации города Владивостока. Опыт работы — ГСТК ДОСААФ, тренер (1989—1990); ПО СДВ им. В. И. Ленина Фирма «Босфор», начальник отдела «Реновации» (1990—1994); Филиал ТМО «Новый курс», менеджер (1994—1997); ООО «Спрут-7», коммерческий директор (1997—1999); Владивостокский городской совет ОСТО, начальник СТК (1999—2005); Администрация города Владивостока, заместитель главы администрации — начальник управления физической культуры и спорта (2005—2009); Управление по физической культуре и спорту правительства Амурской области, начальник управления по физической культуре и спорту (2010); министерство по физической культуре и спорту правительства Амурской области, министр по физической культуре и спорту (2011—2015); правительство Амурской области, заместитель председателя правительства области (2015—2016); ГБУ «ХОЗУ» Администрации Приморского края, директор учреждения (2016—2018); Администрация города Владивостока, первый заместитель главы администрации города Владивостока (2018 — н. вр.);

8. Бажов Евгений Евгеньевич, 09.01.1981 г. р. Место работы — Финансово-Банковская Ассоциация Евроазиатского Сотрудничества, полномочный представитель в Китае и Гонконге. Опыт работы — ОАО СП «Дальневосточный Инвестиционный Коммерческий центр, начальник департамента внешних связей и международных отношений (1998—2000); ООО «Три Е», директор филиала во Владивостоке (2000—2003); Сведения из анкеты: Приморавтотранс ПАО, представитель-диспетчер в КНР (2004—2005); ООО «Атилтранссервис», представитель в КНР (2006—2009); Шанхай АВС Интернейшнл, директор по международным отношениям (2009—2014); АВС Ворлд Инвестмент, управляющий партнер (2014—2017); Финансово-Банковская Ассоциация Евроазиатского Сотрудничества, полномочный представитель в Китае и Гонконге (2017 — н. вр.);

9. Димиденко Юрий Вадимович, 03.06.1968 г. р. Временно неработающий. Опыт работы — ООО «Стройлюкс», директор (1997−2000); Компания «Стройлюкс», директор (2000−2004); ООО «ДВ Пасифик», директор (2006−2009); ООО «Альянс», директор (2009−2016); ООО «Ринвил», директор (2014−2017);

10. Черепанов Павел Александрович, 27.02.1991 г. р. Место работы — ООО «ОктопусНет», заместитель финансового директора. Опыт работы — ИП Юрьев Алексей Сергеевич, бухгалтер (2013—2014);

ООО «ОктопусНет», бухгалтер (2014—2018), заместитель финансового директора (2018 — н. вр.);

11. Аникина Марина Андреевна, 23.11.1994 г. р. Место работы — АО «Банк «Русский Стандарт», заместитель руководителя (информация о месте работы изменена кандидатом 07.02.2019 в 11.30). Опыт работы — сведения из анкеты (копия трудовой книжки не представлена): ПАО Сбербанк, менеджер (2015—2017), АО «Банк «Русский Стандарт», заместитель руководителя (2017 — н. вр.) — (информация о месте работы изменена кандидатом 07.02.2019 в 11.30).

12. Михайлов Сергей Александрович, 25.12.1990 г. р. Место работы — ООО «Бриз-ДВ», специалист по тендерам. Опыт работы — ОАО «Турниф», матрос 1-го класса (2009); ООО ЧОП «СКАД ДВ», стажер охранника (2009—2010); ОАО «Турниф», матрос 1-го класса (2010—2012); Управление Федеральной антимонопольной службы Приморского края, специалист-эксперт отдела контроля закупок (2013—2014); КГУП «Приморский водоканал», юрисконсульт (2015); ООО «Бриз-ДВ», специалист по тендерам (2016 — н. вр.);

13. Григорьев Кирилл Александрович, 14.09.1982 г. р. Место работы — ООО «Авангард», генеральный директор; депутат думы города Владивостока от избирательного округа № 16. Опыт работы — ООО «Дальсельхозторг», заместитель директора (2004—2012); ООО «Авангард», генеральный директор (2009—2016); ООО «Авангард», генеральный директор (2017 — н. вр.). Депутат думы города Владивостока от избирательного округа № 16 (2017 — н. вр.);

14. Луценко Элеонора Владимировна, 18.03.1989 г. р. Место работы — ООО «ОктопусНет», экономист. Опыт работы — территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по ПК «Приморскстат», ведущий экономист (2011), старший специалист (2012), ведущий специалист-эксперт (2012), главный специалист-эксперт (2013—2014); ООО «Инженер Торговли», начальник финансово-экономического отдела (2014—2018); ООО «ИТ ЛоджистикДВ», руководитель планово-экономического отдела (2018); ООО «ОктопусНет», экономист (2018 — н. вр.);

15. Лысенкова Екатерина Романовна, 24.11.1993 г. р. Место работы — Департамент образования и науки Приморского края, референт. Опыт работы — ООО «Первый Международный визовый центр», заместитель генерального директора (2016); НОУ ВО «Московский технологический институт», ведущий специалист (2017—2018);

16. Строкин Андрей Николаевич, 05.03.1962 г. р. Временно не работающий. Молодежное предприятие «Кредо», юрист (1995—1996); ООО «Арбитр», юрист (1997); ТОО ВПФ «ВЭД», юрисконсульт (1997—2001); ООО «ВАСО», заместитель директора по юридическим вопросам (2002—2005); ЗАО «Мекомстрой», заместитель директора по правовым вопросам /совместитель (2002—2005); ООО «РосВостокСтрой», генеральный директор (2005—2007); ЗАО «НВП «Индустрия», генеральный директор (2007—2009); Муниципальное учреждение «Дирекция по строительству объектов ВГО», заместитель директора (2009); ЗАО «УК ГК Эскадра», исполнительный директор (2009—2010); ЗАО «Компания «АСК», заместитель генерального директора (2010—2012); ООО «ТХ «Сумотори», директор по строительству (2012—2014); ООО «Галс», директор (2014—2018); МКУ «Дирекция по строительству объектов ВГО», директор (2018); Управление муниципальной собственности Администрации города Владивостока, заместитель начальника управления (2018—2019);

17. Красовский Руслан Александрович, 01.07.1993 г. р. Место работы — ООО «Приморье», директор. Опыт работы — ООО «Дальремстрой», начальник отдела эксплуатации (2014—2015); ООО «УК «Снеговая Падь», директор (2015—2016). Сведения из анкеты: ООО «Приморье», директор (2018 — н. вр.);

18. Лешко Михаил Алексеевич, 22.07.1986 г. р. Место работы — ООО «Олимп», генеральный директор; ООО «Аварийные комиссары», директор по развитию (совместитель). Опыт работы — ООО «Олимп», генеральный директор (2013 — н. вр); ООО «Аварийные комиссары», директор по развитию / совместитель (2018 — н. вр.).

19. Пенязь Дмитрий Владимирович, 23.08.1971 г. р. Место работы — ООО «Веросса», генеральный директор. Опыт работы — служба в органах МВД (1995— 003); ООО «Союзморсервис», генеральный директор, (2003—2006), совместительство: оценщик, финансовый директор (2006—2010); ООО «Веросса», генеральный директор (2005 — н.вр.);

20. Слипченко Денис Анатольевич, 11.12.1979 г. р. Место работы — ООО «Восток — Окна +», директор. Опыт работы — ТОО «ВВЕЛА», монтажник ж/б конструкций (1996—1998); ООО «Газета Вавилон», менеджер по распространению (1998—1999); ООО «Примстройбизнес», заместитель генерального директора (1999—2001); ООО «ДВ Новая технология», мастер (2002—2003); ООО «Восток — Окна Плюс», заместитель директора (2004—2005), директор (2005—2014); ООО «Восток — Окна ++», заместитель директора (2014—2015); ООО «Восток — Окна +», директор (2015 — н. вр.);

21. Максимчик Егор Алексеевич, 25.06.1994 г. р. Место работы — ООО «ВладМодуль», электромеханик. Опыт работы — сведения из анкеты (копия трудовой книжки не представлена): ИП Белоглазов, электрик (2014—2015); ООО «Колсантинг-Сервис», главный энергетик (2015—2016); ООО «Техносервис», главный энергетик (2016—2017); ООО «ВЛ-инжиниринг», электромеханик (2017—2018); ООО «ВладМодуль», электромеханик (2018 — н. вр.);

22. Коваленко Александр Игоревич, 15.03.1978 г. р. Место работы — индивидуальный предприниматель. Опыт работы — ООО «Александр», менеджер по продажам (2006—2007), заместитель генерального директора по маркетингу (2007—2010); Индивидуальный предприниматель (2008 — н. вр.);

23. Лушина Юлия Александровна, 13.04.1985 г. р. Место работы — ПАО АКБ «Связь-Банк», директор по корпоративным продажам. Опыт работы — ЗАО «Банк Русский Стандарт», менеджер группы привлечения клиентов (2006—2007); ЗАО Банк ВТБ 24, ведущий специалист, менеджер (2007—2008); ООО «Ренар», экономист (2008); ВФ ОАО «Промсвязьбанк», ведущий менеджер (2008−2010), заместитель начальника управления (2010—2014); ПАО АКБ «Связь-Банк», директор по корпоративным продажам (2015 — н. вр.);

24. Сироткин Иван Владимирович, 16.09.1980 г. р. Место работы — ГОУ ВО «Российская таможенная академия», юрисконсульт 1-й категории. Опыт работы — Хасанский районный суд, специалист суда (2001—2010); УФССП по ПК, главный специалист-эксперт (2012—2013); УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ПК, ведущий специалист-эксперт (2013—2014); Ленинский районный суд, помощник судьи (2014—2015); ГОУ ВО «Российская таможенная академия», юрисконсульт 1-й категории (2017 — н. вр.);

25. Полторанин Сергей Владимирович, 02.05.1982 г. р. Место работы — ОАО «ВМТП», инженер-механик. Опыт работы — ЗАО «Нерей», матрос 2-го класса (2000); ООО «Камчаттралфлот», матрос 2-го класса (2004); ОАО «ОРКЗ № 55», матрос (2004—2005); Военная служба по контракту (2006—2013); ООО «СентинелКредитМенеджмент», специалист по взысканию долгов (2013—2014), руководитель направления (2014), специалист по выездному взысканию (2014—2016); Приморское территориальное управление Росрыболовства, государственный инспектор (2016—2017); ОАО «ВМТП», оператор инженерно-технических средств охраны, инженер-механик (2018 Ч н. вр.);

26. Селех Роман Валерьевич, 18.10.1979 г. р. Место работы — ООО «АТК», директор. Опыт работы — ОАО «ДальПико», подсобный рабочий (1995—2002); ОАО «ДВМП», ведущий экономист (2002—2004); ОАСО «Защита-Находка», директор департамента управления имуществом (2004); ОАО «ВМРП», начальник планово-экономической службы (2004—2005); ООО «Новотранс Лоджистикс», совместительство/ финансовый директор (2005—2007); ООО «Новотранс-Восток», финансовый директор (2006—2007); ООО «ДК «Новотранс», финансовый директор, коммерческий директор (2007); ООО «Экспресс Контейнер», коммерческий директор (200—2009), генеральный директор (2009—2011); ООО «ТК «Альфалайнер», начальник отдела логистики (2011—2012); ООО «Центр Логистики», генеральный директор (2011); ООО «Аргос», заместитель генерального директора (2013—2015); ООО «АТК», директор (2015 — н. вр.);

27. Гудина Светлана Сергеевна, 11.01.1986 г. р. Место работы — ООО «Виктория», заместитель директора. Опыт работы — ЗАО «Джи-Эль-Пи», продавец (2008); ОАО «РЖД», кладовщик (2010—2011); ФГАОУ «ДВФУ», помощник президента, советник ректора (2011—2012); ООО «Дайичи», торговый представитель (2013—2014); ООО «УК «Комплекс коммунальных услуг», менеджер по работе с населением (2015); ООО «Виктория», заместитель директора (2018 — н. вр.);

28. Дробот Игорь Борисович, 14.11.1970 г. р. Временно не работает. Опыт работы — военная служба (1987—2015); ПАО «ААК «Прогресс», заместитель начальника цеха (2017—2018);

29. Выставкин Александр Павлович, 27.12.1982 г. р. Место работы — Приморский краевой суд, помощник судьи. Опыт работы — ООО «Пронто Владивосток», менеджер по продажам (2006); Приморский краевой суд, специалист (2007), секретарь судебного заседания (2008−2011), помощник судьи (2011 — н. вр.);

30. Задорожная Аида Ивановна, 04.11.1937 г. р. Пенсионер. Опыт работы — Приморгражданпроект, ДальморНИИ проект, Институт проектирования городского строительства, ДВО Гипронии АН СССР, ДВНИИГИИ, ЦНИЭП Жилища, Ленаэропроект МГА, Строит.жил.ком.техникум, Ленгиппротранс (1955—1980); Приморгражданпроект, главный архитектор проекта (1980—1985), начальник мастерской (1985—1988); НВПК «Территория», председатель (1988); Приморский краевой комитет по охране природы, начальник отдела экономики (1988—1992); ДВГУ, старший преподаватель (1994— 2012);

31. Чусовитин Евгений Анатольевич, 23.12.1982 г. р. Место работы — ФГБУН ИАПУ ДВО РАН, научный сотрудник. Опыт работы — ФГБУН ИАПУ ДВО РАН, лаборант, ст. лаборант (2002—2004); ФГБУН ИАПУ ДВО РАН, лаборант-исследователь (2004—2006), инженер электронщик (2006—2011), научный сотрудник (2011 — н. вр.);

32. Чемерис Игорь Святославович, 27.11.1965 г. р. Место работы — ООО «Тихоокеанской партнерство», президент; Законодательное собрание Приморского края, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан. Опыт работы — ООО «ТЭК», президент (2011—2015); ОАО «Новая энергия», президент (2015—2016); Исполнительный директор ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект» (2017—2018); ООО «Тихоокеанской партнерство», президент (2019 — н. вр.); Законодательное собрание Приморского края, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан;

33. Серов Павел Валентинович, 31.10.1985 г. р. Место работы — ООО «Союзмото-Владивосток», инженер (2007—2008); ООО «Соллерс — Дальний Восток», инженер (2011—2012); ООО «МСМР», инженер (2012−2016); ООО «Восток-Поликор», исполнительный директор (2016 — н. вр.);

34. Картышев Денис Леонидович, 30.07.1977 г. р. Место работы — АО «Центр судоремонта «Дальзавод», строитель кораблей. Опыт работы — служба в ВС РФ (1997— 017); АО «Центр судоремонта «Дальзавод» строитель кораблей (2017 — н. вр.);

35. Чайковский Антон Андреевич, 20.04.1986 г. р. Место работы — Приморская краевая коллегия адвокатов, адвокат. Опыт работы — прокуратура Приморского края, помощник прокурора (2008—2011); ООО «ХитКом», юрист (2011—2014); ООО «Прометей», юрист (2014—2018), Приморская краевая коллегия адвокатов, адвокат (2018 — н. вр.);

36. Кузнецов Сергей Алексеевич, 05.06.1965 г. р. Место работы — ООО «Конкорд — 95», коммерческий директор. Опыт работы — сведения из анкеты: ЗАО «РусАш», генеральный директор (1997—1999); ООО «Эстимекс», генеральный директор (1999—2001); ООО «Конкорд — 95», коммерческий директор (2001—2002); ПКДЦ, коммерческий директор (2002); ООО «Конкорд — 95», коммерческий директор (2003— н. вр);

37. Канюков Владимир Павлович, 01.11.1962 г. р. Место работы — ООО «Лас Вегас», директор хозяйственно-технического отдела. Опыт работы — ОАО «Уссурийский бальзам», тренер, (2003—2008); ООО «ФОК «Спарта», директор (2008—2009); Администрация Уссурийского ГО, начальник отдела по физ. культуре и спорту (2009); ООО «Панда», директор (2011—2012); ООО «ЦУСС», генеральный директор (2012—2016); ООО «Лас-Вегас», директор хозяйственно-технического отдела (2016 — н. вр.);

38. Семёнов Александр Семенович, 17.07.1997 г. р. Временно не работает. Опыт работы — отсутствует;

39. Будин Сергей Станиславович, 03.09.1988 г. р. Место работы — ООО «Лира», бухгалтер ВЭД. Опыт работы — ООО «Адидас», кладовщик (2008); ООО «Зеленый Остров — 1», кладовщик (2008); ОАО АКБ «Связь-Банк», специалист (2008—2009); ООО «Эльдорадо», кладовщик (2011); ПФ ФГУ «ВНИИКР», бухгалтер (2011—2013); Управление ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ПК, старший специалист (2013—2015); ГИТ в ПК, главный бухгалтер-начальник отдела (2015—2017); ООО «Финтек ДВ», специалист (2017—2018); ООО «Лира», бухгалтер ВЭД (2018 — н. вр.);

40. Журавлев Илья Владимирович, 10.04.1990 г. р. Место работы — ДВФУ Медцентр, врач-нейрохирург. Опыт работы — МУЗ ГКБ № 2, санитар (2009—2010); КБУЗ «ССМП», медбрат (2013); ДВФУ Медцентр, врач-нейрохирург (2015 — н. вр.);

41. Марковская Мария Михайловна, 30.08.1985 г. р. Место работы — Законодательное собрание Приморского края, помощник депутата. Опыт работы — КГУП «Примтеплоэнерго», юрисконсульт (2007—2008); Администрация АГО, специалист (2008—2009); ООО «Консалт-ВЛДВ», юрист (2009—2011); ООО «Азимут», юрисконсульт (2011—2014); Законодательное собрание Приморского края, помощник депутата (2016—н.вр.);

42. Водзинский Константин Владимирович, 20.07.1974 г. р. Место работы — АО «Хабаровское книжное издательство», член совета директоров, АО «Ярославская топливно-энергетическая компания», АО «Томский кристал». Опыт работы — ОАО «Владивостокская фармацевтическая фабрика», член совета директоров (2013−2015); АО «Биробиджанское горногеологическое предприятие» (2014−2015); ОАО «Камчатавтодор», генеральный директор (2015); ОА «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», член совета директоров, председатель комитета по туризму (2015—2018); АО «Сибирский НИИ Гидротехники», зам председателя Совета (2016−2017); АО «Сахалинский ТИСИЗ, председатель совета директоров (2016—2018); АО «Хабаровское книжное издательство», член совета директоров (2018 — н. вр.); АО «Ярославская топливно-энергетическая компания» (2018 — н.мвр.); АО «Томский кристал» (2018 — н.мвр.);

43. Горовчук Денис Николаевич, 26.06.1977 г. р. Место работы — ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», заместитель генерального директора. Опыт работы — ООО «Интертранзит», менеджер (1999—2000); ООО «Алеут-Восток», ведущий специалист (2001—2002); Рыболовецкий колхоз им. Ленина, ведущий специалист (2002—2003); ГУ Министерства юстиции РФ по Приморскому краю, специалист, ведущий специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела (2003—2007); дума города Владивостока, начальник правового отдела (2007—2012); Администрации Приморского края, заместитель директора департамента начальника общеправового отдела (2012—2014); ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», заместитель генерального директора (2014 — н. вр.);

44. Гуменюк Виталий Васильевич, 19.02.1975 г. р. Место работы — ЧОУ «Дальневосточный центр изучения проблем безопасности», вице-президент. Опыт работы — сведения из анкеты: ООО «ПримросВВМ», директор (2005); ООО «Стройинтер», генеральный директор (2005—2007); ООО «Аврора Навигатор», зам. генерального директора (2006—2007); ООО «РидЛайт», зам. генерального директора (2007—2008); ООО «СК Шиплинг ТрансГрупп», зам. генерального директора (2008—2010); ООО «ОП Зорро», генеральный директор (2011—2013); ЧОУ «Дальневосточный центр изучения проблем безопасности», вице-президент (2010 — н. вр.);

45. Зубрицкий Александр Николаевич, 23.06.1970 г. р. Место работы — Дальневосточный филиал фонда «Русский Мир», директор; Опыт работы — Администрация г. Владивостока, заместитель главы администрации (2008—2010); Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, президент (2007 — н. вр.); Дальневосточный филиал фонда «Русский Мир», директор (2008 — н. вр.); Комиссия РПС ПРОП ЕР по работе с обращениями граждан (2009 — н.вр.); ДВФУ, заместитель проректора по учебной и воспитательной работе (2011—2012); Департамент образования и науки ПК, директор (2012—2014); Департамент управления человеческим капиталом и развития трудовых ресурсов Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, и.о. директора (2015); Отраслевая комиссия по проведению конкурсного отбора, оценке достижения показателей результативности реализации проектов организаций, претендующих на предоставление субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов на производство и распространение социально значимой продукции СМИ, печатной продукции, в также на проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения ПК, председатель (2015 — н. вр.);

46. Шелест Константин Анатольевич, 18.11.1981 г. р. Временно не работает. Опыт работы — ООО «ИстАуди», экономист-менеджер (2011); ОАО «Восточная верфь», экономист (2012—2013); ФКУ «Налог-Сервис», ведущий специалист (2014); МИФНС № 12, специалист (2014); ГКУ «Государственный архив ПК», экономист (2015);

47. Удовиченко Евгений Юрьевич, 19.07.1966 г. р. Место работы — ООО «Русская Лагуна», директор. Опыт работы — ООО «Русская Лагуна», директор (2006 — н. вр.);

48. Вольский Владимир Владимирович, 13.12.1961 г. р. Место работы — ООО «УК ВКУ», директор; ООО «Босфор», директор. Опыт работы — ООО «Инженерно-строительная компания «Инжстрой», начальник участка (2002—2005); ООО «Фирма Новый Мир», начальник участка (2005); ООО «ДОРЗ», технолог (2005—2006); ООО «Дорис», начальник участка (2006—2009); ООО «ВКУ», директор (2009—2012); ООО «УК ВКУ», директор, главный инженер (2013 — н. вр.), ООО «Босфор», директор (2018 — н. вр.);

49. Никитин Дмитрий Сергеевич, 25.06.1984 г. р. Место работы — СРО ААУ «ЕвроСиб», арбитражный управляющий. Опыт работы — ГУЗ ККБ № 2, юрисконсульт (2004); уполномоченный по правам человека в ПК, специалист, консультант (2005—2011); ООО «ДВ трастовая компания», заместитель генерального директора (2011—2014); Сведения из анкеты: НП «Тихоокеанская СРО арбитражных управляющих», арбитражный управляющий (2013—2016); СРО ААУ «ЕвроСиб», арбитражный управляющий (2016 — н. вр.);

50. Юртаев Александр Григорьевич, 30.09.1958 г. р. Место работы — ПКО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз», председатель первичной профсоюзной организации. Опыт работы — МУПВ «Градоустройство», директор (2008); МУПВ «Муниципальная недвижимость», заместитель директора (2009−2016); ОАО «Электрический транспорт», инженер по охране труда (2016); АО «ДГК» филиал Приморская генерация, структурное подразделение «Владивостокская ТЭЦ-2», электромонтер (2017−2018); ПКО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз», председатель первичной профсоюзной организации (2018 — н. вр.);

51. Васильев Василий Александрович, 14.09.1987 г. р. Место работы — Администрация Приморского края, помощник депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрейченко А. В. Опыт работы — ООО «Омские городские СМИ», корреспондент (2008); ООО «Домашняя газета» (2009); Филиал ООО «Ньюс-медиа-Русь», корреспондент, и.о. главного редактора (2009−2011); ООО Частная охранная организация «Страж-2», юрист (2011−2012); старший специалист 1-го разряда секретариата заместителя председателя Государственной думы (2012); Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва, помощник депутата (2012−2015); дума города Владивостока, помощник депутата (2017); Администрация Приморского края, помощник депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрейченко А. В. (2017 — н. вр.).

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Как сообщало ИА REGNUM, приём документов начался 30 марта, назначение мэра Владивостока пройдёт в два этапа: первый состоится 12 марта, второй — 18 марта 2019 года. А вот заключительный «аккорд» состоится 28 марта, на заседании депутатов гордумы. Если, конечно, не случится каких-то коллизий.

После отставки экс-мэра Виталия Веркеенко гордума Владивостока должна была запустить процедуру избрания нового градоначальника. Но — не случилось: фракция КПРФ в знак протеста покинула заседание.

Будучи врио губернатора, Олег Кожемяко предложил вернуть прямые выборы в муниципалитеты. Законодательное собрание рассмотрело и приняло в первом чтении законопроект в конце ноября 2018 года. В 2019 году парламентарии продолжат работу над принятием закона, который должен вернуть приморцам прямые выборы мэров.