Кингстон, 12 февраля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Победитель лотерейного розыгрыша на Ямайке решил скрыть свою личность оригинальным способом: одел на лицо маску из фильма «Крик», сообщает 12 февраля Fox News.

Цитата из к/ф «Крик» реж Уэс Крэйвен. 1996. США В маске

Сумма выигрыша человека, представившегося именем А. Кэмпбэлл, составила $1 млн 171 тыс. 400. В ноябре 2018 года он приобрел билет, ставший в итоге счастливым.

«Я узнал, что выиграл той же ночью. Я посмотрел на свой билет той ночью, побежал в ванну и стал кричать «Я выиграл! Я выиграл!» — поделился счастьем Кэмбэлл.

В планах у счастливчика купить собственный дом, а также расширить собственный небольшой бизнес. Решение о сокрытии личности часто предпринимается счастливыми обладателями выигрыша. Так, в июне 2018 года аналогичным образом поступила женщина, выигравшая в ту же самую лотерею.