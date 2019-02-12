Астана, 12 февраля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. По итогам января 2019 года объем строительных работ в Казахстане сократился на 1,8% по сравнению с январем 2018 года, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов на заседании правительства, сообщает 12 февраля агентство «Казинформ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Министр отметил, что промышленное производство в январе 2019 года выросло на 1,9%. За месяц объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 6,8%, в сельском хозяйстве — на 3,5%.

Сулейменов добавил, что выпуск продукции в сфере услуг вырос на 3,6%, в транспортной сфере — на 3,7%, в торговле — на 7,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Женис Касымбек заявил, что в 2018 году ввод жилья на одного жителя в республике составил 0,68 кв. метра. Это является первым показателем среди стран СНГ.