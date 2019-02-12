Киев, 12 февраля, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Решение о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд будет принято в ближайшее время, надеется глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Об этом он заявил 11 февраля в эфире телеканала ICTV.

Нафтогаз Украины

«Недавно мы завершили устные слушания в Нидерландах. На следующей неделе будут слушания в Великобритании. Мы оптимистично настроены, и ожидаем позитивных решений относительно графика как реализации имущества («Газпрома» — ИА REGNUM ), так и получения средств «Нафтогазом», — рассказал Коболев.

Напомним, ранее арбитражный суд Стокгольма вынес решение о выплате $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза», однако оно было обжаловано «Газпромом». Позже российская компания потребовала отменить данное решение.

В данный момент разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» идут в судах Великобритании, Нидерландов и Швейцарии одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз» угрожает «Газпрому» новыми исками на сумму $10 млрд. Украинская госкомпания считает, что Россия должна ей компенсировать убытки, понесённые вследствие прекращения газового транзита через Украину после 2019 года.

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