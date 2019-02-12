Москва, 12 февраля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. В России в 2018 году продажи алкогольной продукции выросли на 4,6% по сравнению с 2017 годом, сообщает 12 февраля РБК со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Nike_87 Бутылки. Дно

Отмечается, что рост показали почти все виды алкогольной продукции, кроме водки. При этом абсолютные значения компания не раскрыла. Вместе с тем, доля алкоголя в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении за 2018 год сократилась с 20,2 до 20%.

Согласно исследованию, наиболее быстрорастущие категории алкогольной продукции показали за 2018 год наибольшее снижение цены. Это связано с увеличением числа промоакций, а также равномерность спроса вне зависимости от сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что мужчины трудоспособного возраста умирают в стране в большинстве случаев из-за пристрастия к спиртному. С приемом алкоголя связано около 70% таких смертей. При этом в последнее время острая смертность уменьшилась, поскольку люди стали меньше пить алкогольных суррогатов.

Читайте также: «Всех перепьём»: к ответу Шнурова об алкогольной смертности