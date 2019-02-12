В России продажи алкоголя выросли почти на 5%
Москва, 12 февраля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. В России в 2018 году продажи алкогольной продукции выросли на 4,6% по сравнению с 2017 годом, сообщает 12 февраля РБК со ссылкой на исследование компании Nielsen.
Отмечается, что рост показали почти все виды алкогольной продукции, кроме водки. При этом абсолютные значения компания не раскрыла. Вместе с тем, доля алкоголя в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении за 2018 год сократилась с 20,2 до 20%.
Согласно исследованию, наиболее быстрорастущие категории алкогольной продукции показали за 2018 год наибольшее снижение цены. Это связано с увеличением числа промоакций, а также равномерность спроса вне зависимости от сезона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что мужчины трудоспособного возраста умирают в стране в большинстве случаев из-за пристрастия к спиртному. С приемом алкоголя связано около 70% таких смертей. При этом в последнее время острая смертность уменьшилась, поскольку люди стали меньше пить алкогольных суррогатов.
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