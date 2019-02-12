Москва, 12 февраля, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Разработка «дорожной карты» по созданию банка для строительства жилья поручена Минфину совместно с Минстроем и ЦБ. О поручении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, данного в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Речь идет о создании специализированной кредитной организации на базе компании «Банк ДОМ. РФ». Уполномоченный банк в сфере жилищного строительства будет финансировать строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

На выполнение поручения отведен срок до 1 июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент Владимир Путин дал правительству ряд поручений, касающихся сферы строительства жилья. Одним из поручений стала проработка вопроса о создании специального банка для строительства жилья. В том же месяце президентом был подписан закон, обязывающий застройщиков использовать эскроу-счета в проектах жилищного строительства.

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