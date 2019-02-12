Москва, 12 февраля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Московском метрополитене в 2019 году планируется заменить более 100 км рельсов в целях повышения надежности инфраструктуры, сообщается на портале мэра столицы.

Московское метро

Замена рельсов производится для безопасного и плавного движения поездов и комфорта пассажиров. На график движения поездов это не влияет, ремонт проводится ночью.

В 2018 году в метро Москвы было заменено более 80 км рельсов на участках всех линий подземки. Отмечается, что срок службы рельсов зависит от частоты движения поездов.

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Как сообщало ИА REGNUM, для Москвы 2018 год стал Годом метро. За год введено 33 км новых линий и открыто 17 станций метро.

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