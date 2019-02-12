Вашингтон, 12 февраля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Руководство полиции в американском штате Феникс вступилось за своих сотрудников, применивших в отношении местного жителя электрошокер, сообщает 12 февраля Associated Press.

Полиция США

Видео с неправомерным применением силы стало всеобщим достоянием, на нем запечатлено, как сотрудники полиции наносят удары задержанному в область паха, а затем в то же место ударяют электрошокером. Причем все это происходило тогда, когда на задержанного были надеты наручники.

Обвиняемый, подвергшийся нападению, не являлся опасным преступником, он был арестован за нарушение правил дорожного движения.

Представители руководства полиции признали факт избиения, но удар электрошокером, по их мнению, приходился не в область паха, а в бедро.

Напомним, в США нередко случаются скандалы из-за неадекватного применения силы сотрудниками правопорядка.