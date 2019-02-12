Киев, 12 февраля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование деятельности международной компании-торговца зерном, которая нанесла государству убытки на сумму $60 млн, сообщил 11 февраля официальный сайт НАБУ.

suraj Зерно

Антикоррупционеры выяснили, что сотрудники компании вошли в сговор с представителями Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) и организовали коррупционную схему поставок зерна в Саудовскую Аравию. В результате ГПЗКУ не получила деньги, понеся убытки в размере $60 млн.

У следствия есть доказательства того, что один из участников преступной схемы легализовал около $41 млн через компании, зарегистрированные на Кипре.

Расследование началось в 2016 году. В НАБУ заявили, что к коррупционной схеме причастен глава ГПЗКУ, а её организатором оказался гражданин Венгрии. В итоге два человека задержаны, двое находятся в розыске, материалы дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи НАБУ подготовили документы для снятия неприкосновенности с депутата Верховной рады Украины Константина Жеваго. Его подозревают в коррупции, а также в недостоверном декларировании имущества.

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