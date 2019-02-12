Остин, США, 12 февраля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. В американском штате Техас обнаружили тела пяти членов семьи, застреленных неизвестными, сообщает 12 февраля Associated Press.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Среди погибших были двое мужчин, двое женщин и 15-месячный ребенок. Одной женщине удалось спастись, так как она спряталась в шкафу. Она смогла дозвониться до своего сына, который и вызвал полицию.

Подробности преступления пока неизвестны, однако правоохранительные органы исключают случаи самоубийства и внутреннего конфликта в семье.

Напомним, случаи убийств с применением огнестрельного оружия в США не редкость, причиной тому является вторая поправка к конституции страны, позволяющая свободное ношение оружия.