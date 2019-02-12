Орск, Оренбургская область, 12 февраля, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области 12 февраля губернатор подверг жёсткой критике работу местных чиновников, допустивших критическую ситуацию со снежными завалами в городе. По данным портала ural56.ru, глава региона Юрий Берг потребовал увольнения первого заместителя главы Орска Юрия Исаева.

Константин Коровин. Зима. Деревня

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник губернатора Сергей Шермецинский, формулировки об увольнении не прозвучало. Было назидание. Никаких оргвыводов ещё не сделано. Критике в жёсткой форме подвергнуто состояние улично-дорожной сети.

По данным информресурсов, выходить из состояния запущенности Орску помогает техника из Гая, Кувандыка, Домбаровки. Спецмашины предоставлены безвозмездно.

Стоит отметить, 10 февраля в Орске прошёл митинг, где участники помимо недовольства социально-экономическим положением и «мусорной реформой» выразили возмущение и по поводу ужасного состояния улиц, которые утопают в снегу.