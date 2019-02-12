Астана, 12 февраля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. По итогам января 2019 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Казахстане составил 2,9%, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов, сообщает 12 февраля агентство «Казинформ».

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По его словам, рост ВВП обеспечен сохранением спроса на потребительском рынке, а также за счет добывающей отрасли. Министр отметил, что замедление темпов роста связано со спадом в обрабатывающем секторе промышленности и строительстве.

Сулейменов добавил, что в январе 2019 года объем инвестиций в основной капитал снизился на 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Национального банка Казахстана, ВВП республики вырастет в 2019 году на 2,7%, по данным министерства национальной экономики — на 3,8%.

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