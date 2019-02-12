Москва, 12 февраля, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Миссия Североатлантического альянса «Решительная поддержка» в Афганистане не может выполнить задачу по созданию боеспособных силовых структур этой страны, об этом в интервью «Российской газете» заявил посол России в Кабуле Александр Мантыцкий.

The U.S. Army Солдаты США в Афганистане

«Полагаем, что натовская миссия «Решительная поддержка» не справляется со своей основной задачей по созданию боеспособных афганских силовых структур», — сказал Мантыкий.

По его словам, такие структуры смогли бы самостоятельно защитить государство и обеспечить в нем правопорядок. Посол добавил, что на сегодняшний день не менее половины территории Афганистана находятся под контролем движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года представители США провели шестидневные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на предмет урегулирования многолетнего конфликта. В случае, если сделка будет заключена, то американские военные покинут Афганистан.

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