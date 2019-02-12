Кемерово, 12 февраля, 2019, 07:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области Госжилинспекция выявила факты неправомерного начисления платы за капитальный ремонт — собственникам пришли счета с начисленной задолженность по взносам за четыре года, а некоторым и за большее количество лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

«С 2014 года Фонд не производил начислений взносов за капитальный ремонт жителям ряда домов в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Красном броде, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, хотя многоэтажки были включены в региональную программу капитального ремонта, — выяснилось в ходе плановой проверки Фонда капитального ремонта Кузбасса. — Отсутствие начислений на протяжении нескольких лет в Фонде объяснили техническим сбоем. Когда в 2018 году ошибка была выявлена, в адрес собственников были направлены платёжные документы с начисленной задолженность по взносам за капремонт за четыре и более года, что неправомерно».

В общей сложности нарушения коснулись жителей более сотни многоквартирных домов, значительная часть из них — в Новокузнецке.

В Госжилинспекции подчеркнули, что согласно действующему законодательству, срок исковой давности ограничен периодом трех лет, а сумма доначислений не должна облагаться пеней, так как задолженность накоплена не по вине собственников. Госжилинспекция выдала предписания на устранение нарушений.