Барнаул, 12 февраля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Барнаула в Москву с задержкой, вызванной обрушением трапа в аэропорту. Об этом 12 февраля сообщает RT.

(сс) Gellinger Cамолет. Небо. Закат

Лайнер отправили в рейс через два часа после инцидента, уточнили в воздушной гавани. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 февраля в воздушной гавани Барнаула пять человек получили травмы, упав с неисправного трапа. Верхняя площадка конструкции обрушилась, когда на ней находились пассажиры. Трое из них были доставлены в больницу, двое отказались от госпитализации.

В инциденте разбирается Барнаульская транспортная прокуратура.