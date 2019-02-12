Киев продолжает газовую войну, Венгрия распродаёт МиГ-29: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Война за транзит газа по Украине продолжается;
- Венгрия устроила распродажу МиГ-29;
- Израильские танки обстреляли сирийскую больницу;
- Известны российские регионы с самым доступным бензином;
- Москвичей не предупредили о подорожании проезда в метро.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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