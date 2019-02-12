Аддис-Абеба, 12 февраля, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Статуя последнего императора Эфиопии была возведена перед зданием штаб-квартиры Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Хайле Селассие

Статую возвели, чтобы отметить вклад императора Хайле Селласие в создание организации, предшествующей современному Африканскому союзу.

После обретения странами Африки независимости Хайле Селласие создал Организацию африканского единства (ОАЕ), которая в 2002 году стала Африканским союзом.

Первоначальными задачами ОАЕ было создание взаимоотношений между странами, объединение усилий по борьбе с колониализмом, меры по улучшению уровня жизни и защита прав и свобод. Также организация выступает за сохранение африканского культурного наследия.