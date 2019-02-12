Ханты-Мансийск, 12 февраля, 2019, 07:00 — ИА Регнум. В 2018 году за счёт возобновления воздушных сообщений с Турцией и увеличения авиарейсов в страны Юго-Восточной Азии, на 10% выросло количество международных рейсов, прошедших таможенный контроль в аэропортах городов Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Пассажиропоток увеличился на 8% к учёту 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

Пресс-группа Ханты-Мансийской таможни

Таможенный контроль в 2018 году в вышеуказанных аэропортах прошло 1135 международных авиарейсов, в 2017 году — 1034. Пассажиропоток составил 219 тысяч пассажиров, в 2017 — 203 тыс. человек. Грузооборот вырос на 5% и составил 2570 тонн багажа, тогда как в 2017 году — 2450 тонн.

«Рост показателей произошел за счет возобновления воздушных сообщений с Турцией, а также увеличения авиарейсов в страны Юго-Восточной Азии, в частности Таиланд и Вьетнам», — отметил исполняющий обязанности Ханты-Мансийской таможни Валерий Дунаевский.

Кроме того, в 2018 году возбуждено 936 дел об административных правонарушениях, что на 35% превышает показатели 2017 года (692 дела). По словам Валерия Дунаевского, этому способствовал эффективно организованный таможенный контроль.