Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 февраля, 2019, 06:49 — ИА Регнум. План развития Комсомольска-на-Амуре сорван. К такому выводу пришёл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе инспекционной поездки в город «президентского внимания» в Хабаровском крае. Как «внезапно» выяснилось, проблемы с реализацией комплексного плана копились не один год, а из 18 объектов, которые должны быть сданы сегодня, более-менее выдерживается график только по трём, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Есть претензии к правительству Хабаровского края, есть претензии и к федеральным ведомствам, в частности, к министерству образования — просвещения. Мы достаточно подробно обсудили каждый объект, актуализировали сроки. Деньги на объекты были выделены, а вопрос лишь в том, как это было организовано. Что сейчас происходит: бесконечный пересмотр, корректировка проектно-сметной документации, отсутствие контроля над выполнением работ. Надо в этом порядок наводить», — сказал Юрий Трутнев.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отметил, что проблемы в реализации комплексного плана развития города копились очень давно.

«Будем немедленно вносить корректировки и работать по 24 часа в сутки. Желание есть, воля есть, подкорректируем планы, учтем все поручения и будем работать. Есть отставание по срокам, есть неиспользование денег, а есть очень серьезные нарушения, их не хочу озвучивать, которыми будут заниматься правоохранительные органы», — сказал Сергей Фургал.

Общий объём финансирования комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года — 41 млрд рублей. Из федерального бюджета выделено 27,2 млрд рублей, из бюджета Хабаровского края — 7,7 млрд рублей, из внебюджетных источников — 7,2 млрд рублей. План состоит из двух разделов. Первый включает 34 организационных мероприятия, направленных на социально-экономическое и промышленное развитие города, второй — 30 объектов городской инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО в очередной раз проинспектировал Комсомольск-на-Амуре. Целью визита полпреда стало изучение вопроса реализации комплексного плана развития города, который подписал премьер Дмитрий Медведев и утвердил президент России Владимир Путин.

О том, что план реализуется из рук вон плохо, неэффективно, было известно и в 2016 году, и в 2017, и в 2018. Изменится ли ситуация теперь — увидим уже скоро: новый глава Хабаровского края намерен приложить максимум усилий для того, чтобы в Комсомольске-на-Амуре развитие шло в точном соответствии с планом.

Юрий Трутнев в этот раз прибыл на инспекцию Комсомольска в окружении силовиков. Журналистов на обсуждение проблем развития города не пустили.