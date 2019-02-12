Новосибирск, 12 февраля, 2019, 06:28 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Новосибирске должны появиться семь современных поликлиник общей мощностью более 6,5 тысячи посещений в смену. ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в Группу «ВИС», после проведения всех конкурсных процедур стала частным партнёром проекта государственно-частного партнёрства по созданию в городе сети городских медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Vis-group.ru В Новосибирске появится семь поликлиник в рамках соглашения о ГЧП

«Этот проект стал результатом поданной в правительство Новосибирской области частной инициативы. Группа «ВИС» в 2018 году предложила реализовать его на принципах ГЧП, что оказалось значительно эффективнее рассматриваемой ранее формы концессии. Около 80% средств в проект будет привлечено холдингом в качестве частных инвестиций. Стоимость проектирования, строительства и оснащения создаваемых объектов оценивается в 7,8 млрд рублей», — говорится в информации на сайте «ВИС».

Отмечается, что, по оценкам экспертов, в ряде районов Новосибирска дефицит поликлинической мощности достигает 240%, а существующие поликлиники перегружены вдвое. Подписание соглашения о государственно-частном партнёрстве между министерством здравоохранения региона и Седьмой концессионной компанией планируется в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи с 14 по 15 февраля. Он станет первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения РФ, структурированным по федеральному закону о ГЧП.

Напомним, что конкурс на строительство поликлиник объявлялся ещё в 2017 году, но тогда не было подано ни одной заявки. 24 декабря 2018 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о строительстве семи новых поликлиник.

Тогда в правительстве региона отмечали, что цель проекта — «повышение доступности и эффективности оказываемой первичной медико-санитарной помощи, развитие условий для стационарозамещающих технологий, увеличение продолжительности здоровой жизни и снижение смертности населения трудоспособного возраста».

Стоит отметить, что сеть поликлиник — не единственный проект в Новосибирской области, который заинтересовала Группа «ВИС». В сфере интересов компании также строительство четвёртого (платного) моста через реку Обь и «мусорная концессия».

Концессионное соглашение по мосту подписано между правительством региона и ООО «Сибирская концессионная компания», которая входит в Группу «ВИС», ещё в конце 2017 года. Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается в 40,9 млрд рублей, из которых 26,3 млрд — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 млрд — средства концедента, 10,7 млрд — средства концессионера.

Читайте также: «В рамках пиара»: в Новосибирске установят стелу непостроенному мосту

Что касается «мусорной концессии», то соглашение между региональным правительством и ООО «Экология-Новосибирск» (осенью 2017 года 75% акций компании приобрела Группа «ВИС») заключено летом 2016 года. Согласно проекту, на территории области должны появиться два мусоросортировочных комплекса мощностью 400 тысяч тонн каждый, два полигона захоронения, а также вся необходимая инфраструктура. Общая стоимость проекта — 6,5 млрд рублей, срок соглашения — 40 лет.

После многочисленной и продолжительной критики со стороны экологов, общественности и депутатов осенью 2017 года новосибирские власти направили концессионеру уведомление о выходе из договора и с предложением заключить новое соглашение сроком на 25 лет и общим объёмом инвестиций 4,3 млрд рублей. Судьбу соглашения теперь будет решать суд, заявил губернатор Андрей Травников 6 февраля.

Читайте также: Региональный оператор в Новосибирской области выбран, «ситуация патовая»